Un edificio de la Ciudad Vieja de A Coruña amanece con pintadas en contra de Airbnb: "Aquí solo vivimos familias"

La fachada del número 10 de la avenida Puerta de Aires de A Coruña amaneció este martes con un mensaje un tanto desconcertante: "Un Airbnb más, una familia menos". La pintada dejó a los vecinos sin palabras. Y es que lo curioso de este suceso es que en el bloque no hay ninguna vivienda destinada al uso turístico. Ahí solo viven familias.

El edificio, compuesto por tan solo cuatro plantas, está habitado por cuatro familias que residen allí todo el año. Por eso les desconcierta que hayan pintado ese mensaje. Todo podría deberse a una simple confusión por parte del autor del grafiti. "Nosotros vivimos en la avenida Puerta de Aires, que es la de las escaleras que bajan a María Pita. Pero también existe una calle con el mismo nombre. Creemos que se pudo confundir", explica una de las vecinas.

No es la primera vez que se encuentran con gente con maletas en la puerta del edificio. "Los turistas también se confunden", comenta. Igual que, aparentemente, se confundió el vándalo. Pero eso no fue todo: también pintó el telefonillo con la misma pintura que la fachada y puso silicona en el cerrojo del portal.

"No sé a qué hora lo harían. Yo salí a trabajar a eso de las 8:10 y no vi nada. Lo vieron mis hijas cuando salieron luego a las 9", añade. Cree que pudo no haberse dado cuenta, pero lo desconoce. Su marido ya ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional y el Concello también está avisado para reparar los daños.

No es el único

Pintadas en Alcalde Canuto Verea

En Alcalde Canuto Verea, una de las vías que conecta la calle Galera con la calle Real, apareció también otra pintada que hace alusión a la vivienda: "A vivenda é un dereito". Se desconoce si ambos grafitis están relacionados y si también se realizaron esta misma noche.

La afectada no descarta que esto vaya a más. "Es tan fácil como meterse en Booking y ahí te aparecen todos los Airbnb. En este caso se confundió, pero en la zona hay bastantes", lamenta. Seguramente estos dos casos no son los únicos con los que se despertó la ciudad este martes.