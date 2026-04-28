A Coruña se prepara para el eclipse solar del verano con un plan de barrios para evitar aglomeraciones

El 12 de agosto, A Coruña vivirá uno de los eventos astronómicos más extraordinarios de su historia reciente. La ciudad será uno de los mejores puntos del mundo para observar el eclipse total de sol, una circunstancia que ha obligado al Ayuntamiento a activar con meses de antelación un amplio dispositivo de planificación y coordinación.

El responsable de Museos Científicos Coruñeses, Marcos Pérez Maldonado, subrayó que "es un desafío organizativo" y alertó de que "la afluencia de público suele desbordar las capacidades logísticas".

En este sentido, explicó que "habrá muchos atascos, dificultades en la movilidad e incluso situaciones de riesgo si se producen aglomeraciones en espacios naturales sin protección adecuada".

"Desde hace meses hay en A Coruña un equipo de trabajo con participación de distintas concejalías donde se ponen en común todas las situaciones que se pueden dar durante el eclipse y se adelantan las planificaciones necesarias", detalló, incidiendo en que el objetivo es que "todo salga con normalidad en un día que será excepcional".

Un fenómeno único con condiciones privilegiadas

El eclipse será visible en una franja que atravesará España desde el noroeste hasta el Mediterráneo, pero A Coruña contará con condiciones especialmente favorables para su observación. "A las 20:28 tendremos el sol a unos 12 grados de altura sobre el horizonte, no es muy alto pero permite salvar obstáculos", explicó Pérez Maldonado, quien comparó esta situación con otros puntos del país: "En Mallorca estará a unos 2 grados, lo que obliga a tener el horizonte completamente despejado".

Durante el momento central, que durará 1 minuto y 16 segundos, "el sol quedará completamente tapado por la luna". "Desaparece la luz del entorno, aparecen estrellas y planetas y se produce un cambio muy notable en la temperatura y en la textura de la luz", describió. "Es la fase más espectacular y la que todo el mundo quiere ver".

Evitar puntos masificados y repartir a la población por barrios

Ante la previsión de una llegada masiva de visitantes, el Ayuntamiento ha lanzado una iniciativa para fomentar la observación distribuida por toda la ciudad. Aunque lugares como la Torre de Hércules o el paseo marítimo serán puntos destacados, las autoridades recomiendan evitarlos en la medida de lo posible.

"Todos tenemos en la cabeza esos lugares emblemáticos con horizonte despejado hacia el oeste, pero vivimos más de 250.000 personas y vendrá mucha gente de fuera", advirtió Pérez Maldonado.

"El paseo marítimo puede estar bien, pero no es una buena idea si quieres ver el eclipse con personas mayores o si no puedes estar cinco o seis horas de pie o sin acceso a servicios como baños", insistió.

Por ello, insistió en que "lo recomendable es que cada persona localice un lugar cercano a su casa donde pueda ver el fenómeno con comodidad". "El eclipse ocurre en el cielo, no en un sitio concreto, y se puede disfrutar perfectamente desde muchos puntos de la ciudad", añadió.

Un mapa pionero para prever sombras y visibilidad

Como herramienta clave, el Ayuntamiento ha desarrollado un mapa innovador que permite visualizar las zonas de sombra que generarán edificios y árboles en el momento exacto del eclipse. Este sistema combina fotografía, topografía y modelos digitales de superficie para ofrecer una simulación muy precisa.

"Es la primera vez que se hace un plano de este tipo en la ciudad, integrando todos estos elementos", explicó el responsable de Museos Científicos. "Cada píxel representa unos 5,5 metros, lo que hace que las sombras tengan un aspecto algo 'pixelado', pero es necesario para que el sistema sea manejable".

Según indicó, habrá amplias zonas en sombra debido a la baja altura del sol, especialmente en playas como Riazor y Orzán o en tramos del paseo marítimo. "Eso no significa que no sean útiles, pero es importante conocer estas limitaciones para elegir bien el punto de observación", señaló.

El mapa, accesible desde dispositivos móviles, incluye además puntos con registro fotográfico real. "Usamos aplicaciones que permiten posicionar la cámara con precisión para mostrar cómo se verá el sol desde cada ubicación", explicó. "Es un trabajo en curso y seguiremos ampliando los puntos en las próximas semanas".

Probar el lugar de observación antes del 12 de agosto con los días espejo

Otra de las recomendaciones clave es aprovechar estos días de finales de abril para simular las condiciones del eclipse. "Cada día del año tiene un gemelo en el calendario, y el del 12 de agosto coincide con el 28 o 29 de abril", indicó.

"A las 20:19 de estos días, el sol estará prácticamente en la misma posición que tendrá el día del eclipse", explicó. "Si hoy sales a un lugar con horizonte despejado hacia el oeste, podrás comprobar si es un buen punto de observación".

En este sentido, insistió en que "la movilidad ese día estará muy comprometida y no se podrá improvisar".