Así es Jinzi, la nueva foca que llega al Aquarium de A Coruña con una misión especial

El Aquarium Finisterrae cuenta desde hoy con un nuevo inquilino. La llegada de la foca Jinzi, un macho joven de casi cinco años, supone un impulso clave para rejuvenecer el grupo y reactivar la posibilidad de cría en las instalaciones coruñesas.

El animal ha sido cedido por el Oceanogràfic de Valencia en el marco de un intercambio entre ambas instituciones.

Jinzi, que pesa ya alrededor de 80 kilos, ha mostrado desde su llegada un comportamiento curioso y sociable, adaptándose con rapidez a su nuevo entorno y a sus compañeros. Este movimiento se completa con el traslado de dos machos del acuario coruñés, Fermín, de 17 años, y Altair, de 23, que ahora residen en Valencia y se han integrado con normalidad en su nuevo grupo.

En la actualidad, el conjunto de focas del acuario está formado por dos machos y ocho hembras de la especie Phoca vitulina, conocida como foca común, una especie que, aunque no se reproduce en estas instalaciones desde hace años, puede observarse de forma ocasional en el litoral gallego. El último nacimiento registrado en A Coruña fue el de Sabela, en julio de 2009.

La avanzada edad media del grupo era uno de los principales obstáculos para la reproducción, con ejemplares como Hansi, que ya ha alcanzado los 28 años, por encima de la esperanza de vida habitual en machos de esta especie, situada en torno a los 25 años.

Además, los estudios genéticos realizados apuntaban a un alto grado de parentesco entre los individuos, lo que desaconsejaba la reproducción por el riesgo de endogamia. La incorporación de Jinzi rompe esa barrera genética y abre un nuevo escenario para que el Aquarium Finisterrae vuelva a registrar nacimientos en el futuro, un objetivo que el centro llevaba años sin poder abordar.