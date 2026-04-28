Los acusados de agredir a Yoel Quispe en A Coruña antes de la puñalada mortal se libran de la cárcel

Los acusados de golpear a Yoel Quispe durante la celebración del juicio por la agresión mortal al joven en diciembre de 2023 M. Dylan - Europa Press

Los dos jóvenes acusados de agredir a Yoel Quispe en el ataque previo a la puñalada mortal no irán a prisión. Así lo ha decretado el juez tras un acuerdo entre la Fiscalía y las defensas de los procesados. Ambos reconocieron haber golpeado a Yoel en la Nochebuena de 2023 en A Coruña, aunque su condena se limita a un delito de lesiones y no a la participación en la muerte, como sostenía la defensa de la familia del fallecido.

Inicialmente, el Ministerio Fiscal solicitaba para cada uno un año de prisión por unos hechos ocurridos sobre las 06:30 horas del 24 de diciembre de 2023, en la confluencia de las calles Sinfónica de Galicia y Juan Flórez.

Según la Fiscalía, en el marco de una "reyerta", los ahora condenados agredieron al joven "con reiterados puñetazos y patadas", causándole, entre otras lesiones, "traumatismos en la cabeza". Sin embargo, Yoel falleció horas después a consecuencia de la puñalada mortal que se atribuye al único investigado que permanece en prisión por estos hechos.

Tras un acuerdo de conformidad entre las partes personadas —Fiscalía, acusaciones particulares ejercidas por el padre y la madre de la víctima, y las defensas—, los dos jóvenes aceptaron una condena de nueve meses de prisión por un delito de lesiones, frente a la petición inicial de un año, además del pago de 1.500 euros en concepto de responsabilidad civil.

No obstante, al carecer de antecedentes penales y ser menores de edad en el momento de los hechos, ninguno de los dos ingresará finalmente en prisión.

La madre exige justicia

"Han asesinado a mi hijo. Desde el primer momento pedí justicia; no fueron tres, fueron más", declaró la madre de Yoel, Maritza Yovana, visiblemente emocionada a la salida del juicio a Europa Press.

"Es un dolor inmenso", afirmó entre lágrimas, avanzando que luchará hasta el final "para que no quede impune la muerte de su hijo". En este sentido, la defensa de la familia sostiene que los ahora condenados golpearon a Yoel "antes y después" de la puñalada, es decir, que continuaron la agresión incluso tras el apuñalamiento.

El letrado insistió en que, para esta parte, "esto es un homicidio", motivo por el que no calificaron los hechos como lesiones. "Estamos ante una única unidad de acto", señaló, avanzando que plantearán ante la Audiencia Provincial una nulidad de actuaciones.

Juicio por asesinato en junio

Del 1 al 19 de junio, la Audiencia Provincial de A Coruña acogerá otro juicio relacionado con los hechos ocurridos en la Nochebuena de 2023, con tres jóvenes en el banquillo.

Frente a la postura de la Fiscalía —que solicita 14 años de prisión por homicidio para el único joven encarcelado y el sobreseimiento para otros dos—, la familia ha defendido desde el inicio que los tres deben ser juzgados por asesinato.

Según su versión, el joven que permanece en prisión sería el autor material de la puñalada mortal, mientras que otro habría actuado como cooperador necesario al facilitarle la navaja, con la implicación también de un tercero.

Así lo recoge el auto judicial, que sitúa al presunto autor como responsable de un delito de asesinato; al segundo como cooperador necesario, y al tercero como encubridor. Esto podría suponer penas de hasta 25 años de prisión para los dos primeros y de hasta tres años para el tercero, según la defensa de la familia.

Por su parte, las defensas han solicitado el sobreseimiento de la causa. Finalmente, la titular del juzgado de instrucción acordó la apertura de juicio oral, con Tribunal del Jurado, por asesinato —como planteaba la familia— y no por homicidio, como solicitaba el Ministerio Público para uno de los acusados.