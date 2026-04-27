Tres incendios nocturnos en A Coruña ponen en jaque a los bomberos: los tres focos, muy próximos

Un incendio en A Coruña junto a la plaza de Ourense. Quincemil.

Tres incendios en poco más de una hora han obligado esta madrugada a los bomberos de A Coruña a emplearse a fondo en un rango perimetral relativamente pequeño y cercano.

Hacia las 23:37, los efectivos del parque de Agrela tuvieron que salir para extinguir un incendio denominado forestal en la rua Pedreiras, cerca del entorno de Labañou y de la Ronda de Outeiro.

Poco más de una hora después, a las 00:45 horas, un incendio de un elemento urbano, en la propia ronda también obligó a intervenir a los bomberos coruñeses que, mientras estaban extinguiendo este fuego, recibieron otro aviso de que estaba ardiendo otro elemento urbano en Plaza de Tolerancia a las 00:52.

La cercanía entre las tres localizaciones y el poco margen temporal ha hecho levantar sospechas de la intencionalidad de los tres sucesos, en una noche sin mayores percances para el parque coruñés.