Una persona resulta herida mientras practicaba windsurf en A Coruña

Una persona resultó herida en la costa de A Coruña esta tarde mientras practicaba windsurf. Según informan los servicios de emergencias, la persona fue rescatada por una embarcación y trasladada hasta el puerto deportivo, en la zona del Real Club Náutico.

Una vez allí, una ambulancia la recogió para ofrecerle asistencia sanitaria en el hospital.

El incidente se produjo algo antes de las 16:00 horas, cuando un particular alertó de que una persona había sufrido un accidente mientras practicaba este deporte en la costa de la ciudad.

En el operativo participaron el 061, Salvamento Marítimo, Gardacostas, la Autoridad Portuaria, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y Protección Civil.