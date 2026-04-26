Un funcionario del Concello de A Coruña critica públicamente los nuevos árboles del Obelisco: "Se van a morir"

Un veterano funcionario del Ayuntamiento de A Coruña ha criticado públicamente la decisión del gobierno local de plantar cuatro hayas rojas frente al Obelisco, formando parte de la obra de remodelación de los Cantones. Considera que las hayas se enfrentan a una muerte segura e ironiza sobre la intención electoralista de los árboles.

Las críticas no proceden de una cuenta anónima de Twitter como las que generalmente azotan al gobierno de Inés Rey, sino de una persona con nombre, apellidos, cargo y foto, a través de un extenso artículo en la red social LinkedIn titulado "El efecto Potemkin: las cuatro hayas del Obelisco de A #Coruña".

"Ave Obelisco, los que van a morir te saludan"

El autor del artículo es Antonio Pérez Cribeiro, licenciado en biología y actual jefe de sección de Inspección Ambiental en la Concejalía de Medio Ambiente de A Coruña, y funcionario del subgrupo A1 del ayuntamiento desde el año 2002.

En su texto, publicado como artículo de LinkedIn, el biólogo critica que se hayan plantado esos cuatro árboles en un espacio tan pequeño, como si fuese una maceta, y señala con bastante sorna que les espera una próxima muerte por falta de espacio, usando frases como "Cuatro hayas, muerte anunciada" o "Ave Obelisco, moritori te salutant", parodiando la manera en que los gladiadores saludaban al César en el Coliseo de Roma.

El funcionario señala y critica lo que considera una intención electoralista de la plantación de los árboles: "No cabe duda de que darán una fotaza el día de la inauguración, pues los arbolitos todavía piensan que están en un vivero. Y así será dos o tres años: con que superen con buen aspecto mayo de 2027, objetivo cumplido.".

Cribeiro explica que los árboles necesitan más espacio para desarrollarse correctamente: "No aprendemos. Veamos: se plantan 4 ejemplares de haya roja en una maceta, un espacio inhóspito y minúsculo para esta portentosa especie. Cada ejemplar se desarrollaría hasta ser un enorme árbol precioso... si estuviese en un parque apropiado. No lo está".

El autor del artículo ironiza sobre ciertos comentarios recogidos en la prensa sobre un supuesto control del crecimiento, y sarcásticamente comenta que "quizás esté todo estudiado y en breve puede que el Concello da Coruña convoque una plaza de experto en bonsais, abierta a otras administraciones y, claro, de libre designación 🙃". En su crítica al ayuntamiento en el que trabaja, el biólogo sentencia que "nos venden el espejismo de una naturalización en un entorno que va camino confundirse con un polígono industrial."

Se trata de la primera vez que un funcionario del Concello da Coruña se expresa públicamente para criticar las decisiones del gobierno local. El artículo completo puede leerse en LinkedIn, o a continuación: