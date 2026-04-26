Arteixo (A Coruña) impulsará proyectos de inteligencia artificial con fondos europeos

Arteixo impulsará proyectos basados en Inteligencia Artificial gracias a una ayuda de 1,8 millones de euros financiados con fondos europeos Feder y otorgada por el Ministerio de Ciencia e Innovación.

El objetivo de estos proyectos será el de mejorar la movilidad del municipio y agilizar los procesos de trabajo de la administración pública, aumentando las potencialidades turísticas y de ocio.

El Concello ingresará los 1,8 millones de euros por adelantado antes de licitar los proyectos.

Esta ayuda supone el 60% de un presupuesto de 3 millones de euros que empezarán a redactarse ahora. El 40% restante, 1,2 millones de euros, vendrá de otras administraciones con las que Arteixo está manteniendo contactos.

La ayuda otorgada por Ciencia e Innovación es fruto del trabajo de Arteixo dentro de la Red de Impulso, formada por 112 municipios de toda España, en la que se diseñó una propuesta para obtener el importe.

Dentro de este trabajo previo, el municipio coruñés acogió jornadas de presentación de compra pública de innovación, que tenían como objetivo presentar proyectos destinados a la creación de una plataforma de Inteligencia Artificial destinada a mejorar la movilidad del municipio a las empresas tecnológicas interesadas en participar en este tipo de desarrollos relacionados con la innovación en Arteixo.

Arteixía

El proyecto de Arteixo sobre inteligencia artificial se llama Arteixía y busca diseñar, desarrollar, testar y desplegar una plataforma de IA municipal como un ecosistema centralizado para la ingesta, procesamiento, análisis, visualización de datos heterogéneos y formulación de recomendaciones en torno a la gestión de la movilidad.

Esta herramienta deberá generar inteligencia accionable, habilitar automatización inteligente y orquestación de servicios, incluyendo modelado de comportamientos y predicción de flujos.

Las soluciones propuestas, explica el Concello, deben conducir a una plataforma tecnológica integral que dé respuesta a los retos que Arteixo tiene que afrontar temas como la movilidad.

Con este proyecto, Arteixo contará con una herramienta centralizada, inteligente y predictiva para mejorar su gestión de la movilidad de manera integral y coordinada. Algunos de los aspectos contemplados son el sistema de bicicletas público o las líneas de transporte municipales y autonómicas.

También se impulsará una plataforma digital avanzada destinada a optimizar los servicios municipales.