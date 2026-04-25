Una inundación en Matogrande deja daños en una peluquería de A Coruña: "Atendimos a las clientas como pudimos"

Efectos de la inundación en un edificio de Matogrande, en A Coruña. Cedidas

El pasado viernes de madrugada, una inundación en un edificio de Matogrande despertó a vecinos y a una peluquería de la zona, que se vio muy perjudicada por la acumulación de agua. En el edificio, ubicado en el número 4 de la calle Enrique Mariñas, los ascensores se vieron afectados y, en el negocio, Natalia Paderne cuenta que recibió el aviso de la alarma de seguridad sobre las 05:15 horas ante lo que parecía un reventón de una tubería.

"Debió de haber mucha presión del agua y reventó cuatro tuberías y dos termos. Se inundó toda la peluquería", explica al teléfono.

Por eso, el viernes varios fontaneros estuvieron trabajando durante todo el día en la peluquería. Tras los primeros trabajos, "parecía que se arregló, pero conectábamos el agua y seguía roto. Cuando pensamos que estaba todo solucionado, empezó a llover del techo", explica.

Este sábado, después de un día de trabajo perdido, continuaron las tareas de fontanería mientras "atendíamos a clientas como pudimos".

La peluquera espera poder reabrir con normalidad el próximo lunes.

Mientras, ha alquilado tres deshumificadores industriales para seguir aplacando las consecuencias de la inundación. "Se ha dañado el suelo, muebles nuevos que teníamos hechos a medida... Ahora voy a dejar cortada el agua y a ver cómo está el lunes", concluye.