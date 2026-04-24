La regularización migratoria continúa en A Coruña sin sobresaltos: "La gente está siendo previsora"

Este pasado lunes, 20 de abril, comenzaba el proceso presencial de regularización extraordinaria de migrantes. Unos días antes ya se podía realizar de forma telemática y, en este tiempo, organizaciones como Ecos do Sur en A Coruña han estado llevando a cabo una labor de apoyo e información para acompañar en los trámites a personas que están en situación irregular.

Desde esta entidad situada en la ciudad herculina, su portavoz Natalia Monje destaca que los primeros días se están desarrollando "con muchísima normalidad" gracias a que "la gente está siendo muy previsora". Desde la organización también se trabajó con previsión: "Llevábamos meses preparándonos para este momento y para evitar colas en la calle".

Aquí ofrecen apoyo e información a personas de A Coruña y de otros municipios. Por sus sesiones informativas online han pasado desde el miércoles pasado 650 personas. A las sesiones presenciales con las abogadas han acudido unas 420 personas desde el pasado jueves y en el canal de WhatsApp que han habilitado por estos trámites participan unas 1.050 personas.

Aunque no son cifras absolutas de la ciudad, sí dejan ver cuánta gente se podrá beneficiar de esta medida. Según los datos que maneja la entidad, en el 2025 el 50% de personas que acudieron a Ecos do Sur por primera vez estaban en situación irregular, unas 372 personas.

El proceso de regularización administrativa se anunció en febrero, pero los detalles finales no se conocieron hasta la semana pasada, con su publicación en el BOE.

De todas formas, este ha sido tiempo suficiente para que las personas que buscan regularizar su residencia en España pudieran ir poniendo a punto todo lo necesario. Monje explica que "la gente ha estado haciendo los deberes y ha ido preparando la documentación. El miércoles salió en el BOE y ya teníamos a gente que llegó con toda la documentación lista salvo algunas cuestiones no previstas como el certificado de vulnerabilidad, que tiene que hacerse con un modelo concreto".

Vulnerabilidad, menores y otros procesos son las dudas más frecuentes

Este está siendo precisamente un foco de dudas. "¿Necesito el certificado? ¿No lo necesito? Esa es la duda más habitual", cuenta la portavoz, que explica que "hay determinados supuestos que hacen innecesario presentar el certificado de vulnerabilidad, que supone un trámite a mayores pidiendo cita o en servicios sociales o en algunas de las organizaciones habilitadas para emitir estos certificados".

Este documento "no es obligatorio para todos los casos. Si has solicitado asilo, no lo tienes que presentar; si has trabajado de forma legal, porque hay personas que han estado en situación regular y la han perdido, no lo tienes que presentar; las personas que tengan un contrato de trabajo o trabajan por cuenta propia, tampoco lo tienen por qué presentar".

Otras preocupaciones frecuentes que ven desde Ecos do Sur son relativas a las niñas y niños en situación irregular, unos 150.000 en toda España. "Nos encontramos con muchísimas preguntas sobre cómo regularizar a sus hijos y cómo presentar la documentación, con los certificados de nacimiento legalizados".

Y una tercera fuente de dudas se abre para quienes tienen procedimientos ya iniciados: "Hay quien tiene un visado de estudios que le caduca ahora o que ha solicitado asilo o tiene en proceso una solicitud de arraigo. Las personas que han solicitado asilo pueden regularizar su situación ahora y el resto de casos hay que verlos uno por uno", explica al respecto.

Un proceso para ahorrar "años de sufrimiento"

En Ecos do Sur valoran muy positivamente esta medida. La portavoz recalca que "llevamos 16 años sin regularizar. Regularizar significa ordenar. Evita situaciones de explotación. Nosotras hemos tenido conocimiento de muchísimas situaciones de explotación de trabajadoras y la regularización evita todo eso. Nos gustaría que la gente tuviese conciencia de que esto va a beneficiar a personas que ya están viviendo con nosotras, que son nuestras vecinas. La mayoría tarde o temprano iba a regularizar su situación en los procedimientos habituales de arraigo, así que este proceso ahorra años de sufrimiento y de falta de derechos".

Con él, "miles de personas que llevan años trabajando, pagando impuestos indirectos y criando a sus hijos" podrán residir con tranquilidad en ciudades como A Coruña.

Monje recuerda que esto es "una cuestión de derechos, de apoyo y de inteligencia social porque hablamos de ingresos fiscales, de más empleo, de reducción de la pobreza infantil. Algo que va a beneficiar a toda la sociedad".

Ahora el reto está en la gestión de estos trámites frente a quien "quiere que todo esto fracase. Vemos desinformación, bulos, odio, pero también vemos lo que sucede en países que cierran sus fronteras. En Italia la economía se hunde y en Estados Unidos hay problemas sociales por las deportaciones del ICE. Ahora, nosotros, aquí, tenemos la oportunidad de demostrar que hay otra forma de hacerlo con orden, con integración y con dignidad".