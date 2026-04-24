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Un coche se empotra contra una farola tras salirse de la vía en A Zapateira, en A Coruña
Las primeras estimaciones apuntan a que no hay personas heridas
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Un coche ha chocado este jueves por la mañana contra una farola en la avenida de Nueva York, en el barrio de A Zapateira de A Coruña. El accidente ocurrió a la altura de la calle Budapest.
Fuentes de la Policía Local confirman que se trató de una salida de vía ocurrida a las 11:05 horas y que todavía se encuentran en el lugar a la espera de la llegada de la grúa para retirar el vehículo accidentado.
Las primeras estimaciones son que se saldó sin heridos y que, por lo tanto, solo hay que lamentar daños materiales.