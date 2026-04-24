Aparece un coche sin ruedas en un aparcamiento de A Coruña y desata la sorpresa en redes

Los robos en vehículos vuelven a generar preocupación en A Coruña. Lo que se encontraron este viernes varios usuarios del aparcamiento de Agustín Díaz, en el barrio de Elviña, no dejó indiferente a nadie: un coche apareció sin ruedas en una zona en la que cada día estacionan decenas de vehículos.

El turismo permanecía elevado y sostenido únicamente por una piedra, lo que ha dado pie a distintas interpretaciones. La principal hipótesis es que podría tratarse de un robo y que los autores utilizaron una roca a modo de apoyo para mantener el coche levantado mientras retiraban las ruedas.

La imagen fue compartida en la red social X por el conocido perfil @eloyTP y no tardó en viralizarse. Apenas unas horas después de su publicación, la fotografía ya acumulaba miles de visualizaciones y numerosos comentarios, muchos de ellos de usuarios que relataban robos similares sufridos en las últimas semanas.

"A mí en A Barcala me robaron la defensa delantera y la radio, todo en un garaje", comentaba un usuario. "A mí en Mesoiro", respondía otro. Estos testimonios se suman a otros episodios recientes, como los robos en vehículos aparcados en un estacionamiento de tierra en Os Castros, donde varios coches aparecieron con las ventanillas rotas.

#Coruña - Así apareció esta mañana uno de los coches aparcados 🅿️ en la plaza de Agustín Díaz.



🪨🛞🥷 pic.twitter.com/WwGDNuSVYH — Eloy TP (@EloyTP) April 24, 2026

Por el momento, la policía no ha registrado ninguna denuncia relacionada con este caso. Esto deja abiertas varias posibilidades: que el propietario todavía no haya detectado lo ocurrido o que haya sido él mismo quien retiró las ruedas. Mientras tanto, la imagen sigue generando incógnitas y sorpresa entre los vecinos.