Un coche aparece sin ruedas en un parking de A Coruña

Un coche aparece sin ruedas en un parking de A Coruña @EloyTP

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Aparece un coche sin ruedas en un aparcamiento de A Coruña y desata la sorpresa en redes

La imagen, difundida en X, muestra el vehículo sostenido sobre una piedra en el parking de Agustín Díaz y ha generado dudas sobre un posible robo

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Los robos en vehículos vuelven a generar preocupación en A Coruña. Lo que se encontraron este viernes varios usuarios del aparcamiento de Agustín Díaz, en el barrio de Elviña, no dejó indiferente a nadie: un coche apareció sin ruedas en una zona en la que cada día estacionan decenas de vehículos.

Imagen de dos de los coches afectados.

El turismo permanecía elevado y sostenido únicamente por una piedra, lo que ha dado pie a distintas interpretaciones. La principal hipótesis es que podría tratarse de un robo y que los autores utilizaron una roca a modo de apoyo para mantener el coche levantado mientras retiraban las ruedas.

La imagen fue compartida en la red social X por el conocido perfil @eloyTP y no tardó en viralizarse. Apenas unas horas después de su publicación, la fotografía ya acumulaba miles de visualizaciones y numerosos comentarios, muchos de ellos de usuarios que relataban robos similares sufridos en las últimas semanas.

"A mí en A Barcala me robaron la defensa delantera y la radio, todo en un garaje", comentaba un usuario. "A mí en Mesoiro", respondía otro. Estos testimonios se suman a otros episodios recientes, como los robos en vehículos aparcados en un estacionamiento de tierra en Os Castros, donde varios coches aparecieron con las ventanillas rotas.

Por el momento, la policía no ha registrado ninguna denuncia relacionada con este caso. Esto deja abiertas varias posibilidades: que el propietario todavía no haya detectado lo ocurrido o que haya sido él mismo quien retiró las ruedas. Mientras tanto, la imagen sigue generando incógnitas y sorpresa entre los vecinos.