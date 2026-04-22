Retenciones en A Coruña provocadas por la presencia de obstáculos en Alfonso Molina

Varios obstáculos en el carril derecho de la avenida de Alfonso Molina de A Coruña han provocado retenciones de tráfico este miércoles por la mañana en sentido salida de la ciudad, a la altura de la intersección entre Carrefour y la Seat, sobre las 09:54 horas.

Según la Policía Local, se trata de restos de uralita desprendidos de un camión, que ya han sido retirados por los agentes desplazados al lugar, sin que fuera necesaria la intervención del servicio de limpieza.

El desprendimiento no provocó ningún accidente y la circulación se ha podido restablecer con normalidad en la vía.