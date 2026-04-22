El lotero de A Coruña acusado de quedarse con la Primitiva millonaria: "Mi conciencia está tranquila"

Manuel Reija, a la izquierda, y Miguel Reija, a la derecha. Los hermanos acusados de quedarse con la Primitiva millonaria P.M

El juicio de la Primitiva Millonaria ha quedado visto para sentencia. Esto quiere decir que en unas semanas se sabrá quién se quedará con el boleto millonario. Después de que las partes manifestaran las conclusiones tras semana y media de sesiones, los acusados han tenido la oportunidad de exponer sus últimas palabras antes de que el tribunal se siente a deliberar.

"Mi conciencia está tranquila", pronunció Manuel Reija en un discurso en el que se le veía aparentemente tranquilo y en el que ha apelado a su familia y a los valores que les han inculcado a él y a su hermano en casa.

El acusado de quedarse con una primitiva millonaria y de ocultar a su verdadero dueño que el boleto estaba premiado, ha defendido su inocencia en el último día del juicio celebrado en la Audiencia Provincial coruñesa.

Manuel Reija ha apelado a los valores que le inculcaron a él y a sus hermanos sus padres. "Responsabilidad, rectitud y honradez", ha dicho para expresar luego su "indignación" y "decepción" sobre cómo en el juicio se han "retorcido", en su opinión, los hechos.

Sobre la localización del boleto, que el defiende encontró en su administración y los pasos que dio para entregarlo a Loterías y luego reclamarlo -- al no aparecer un dueño hasta que en 2018 se inició una investigación policial que localizó al considerado legítimo propietario, ya fallecido --, ha dicho que lo hizo pensando que ese acto "alimentaba esos valores".

"Y me han abocado a estar ante sus señorías", ha añadido en alusión a los magistrados. "No soy perfecto, cometo errores, tengo defectos", ha apostillado para rechazar que sea la persona "vil y maliciosa" que, a su juicio, han retratado las acusaciones.

Por su parte, su hermano Miguel Reija, el delegado de Loterías en A Coruña, también juzgado, ha agradecido el trato durante las sesiones de este juicio que concluye con la petición de absolución por parte de las defensas y de condena a seis años de prisión por parte de Fiscalía y acusaciones particulares, en representación de dos familias que reclaman el premio.

En concreto, piden para Manuel Reija condena por delito de estafa o, alternativamente, apropiación indebida y para su hermano Miguel por blanqueo de capitales. La defensa del primero plantea, subsidiariamente, atenuante de dilaciones indebidas.

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