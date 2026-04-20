Primer día del proceso de regularización de extranjeros en A Coruña: las ONG piden "calma"

El inicio del proceso de regularización de personas migrantes se está desarrollando en Galicia con una baja afluencia presencial y con un ritmo marcado por la recopilación de documentación y la tramitación progresiva de expedientes.

Así lo trasladan desde distintas entidades sociales, que en estos primeros días están centradas en el acompañamiento y la orientación de los solicitantes.

Desde la ONGD SenValos, su responsable de proyecto, Patxi Hurtado, explica que la primera impresión es de normalidad, aunque con menos movimiento presencial del esperado.

"El primer día las citas presenciales han sido más flojas, es normal porque la plataforma se activó recientemente y mucha gente todavía no tiene toda la documentación", señala.

Hurtado insiste en que uno de los principales cuellos de botella es el certificado de vulnerabilidad. "Muchas personas están pendientes de ese certificado y eso tarda unos días dependiendo de si se tramita a través de ONGs o servicios sociales", explica. Esta situación, añade, está retrasando la presentación de solicitudes completas.

Ya registrados por vía telemática

En este sentido, desde SenValos destacan que ya se están registrando expedientes por vía telemática. "Se están presentando solicitudes con certificado digital, a través de ONGs acreditadas o con abogados especializados, sobre todo en casos que no requieren el informe de vulnerabilidad", detalla Hurtado.

La entidad está centrando su labor en el acompañamiento individualizado. "Estamos ayudando a presentar solicitudes, revisando expedientes y asegurando que cada caso vaya por la vía correcta, ya sea asilo o situación administrativa irregular", apunta.

También reconocen que están resolviendo numerosas dudas en estos primeros compases: "Hay todavía incertidumbre en algunos supuestos que se irán aclarando con nuevas instrucciones".

Hurtado advierte además de un posible aumento de la demanda en los próximos días. "En los próximos días va a haber más personas acudiendo a Correos o a la Seguridad Social para cita presencial, y el reto será que el sistema no se sature", señala.

La importancia de cumplir los requisitos

Por su parte, desde Ecos do Sur, la responsable de servicio de asesoría jurídica, Elena Maison Díaz de la Rocha, coincide en que el proceso está arrancando con tranquilidad. "Estos tres días de formación no hemos atendido a nadie con toda la documentación lista para presentar", afirma.

En su opinión, esto demuestra que el proceso requiere tiempo. "Hay margen para preparar la documentación, revisar la norma con calma y asegurarse de cumplir los requisitos antes de presentar la solicitud", explica.

Díaz de la Rocha valora positivamente el sistema de cita previa habilitado. "La página del Ministerio es muy clara, te explica las tres formas de pedir cita y el proceso es sencillo", apunta.

Además, subraya que no han detectado incidencias: "No hemos visto colas ni problemas en la entrega de citas, que suele ser uno de los mayores problemas en otros procesos".

También destaca la importancia de la formación y el acompañamiento. "Estamos orientando sobre documentación para evitar requerimientos posteriores, porque si falta algo el proceso no se bloquea, pero sí se retrasa", advierte.

Esperan un proceso tranquilo

En conjunto, ambas entidades coinciden en un diagnóstico similar: un inicio de proceso tranquilo, con muchas personas aún en fase de preparación y con un volumen creciente de consultas.

"Hay mucha gente con ansiedad por cerrar su expediente, porque para muchos esta es una oportunidad real de estabilizar su situación en España", resume Patxi Hurtado.

Un proceso que, según las ONG, avanza sin incidencias graves, pero que todavía se encuentra en una fase temprana y decisiva en la que la documentación y la información serán claves para su correcto desarrollo.

Sindicatos critican la organización del trabajo en las oficinas de Correos

El sindicato Comisiones Obreras ha criticado la forma en la que Correos está gestionando el proceso extraordinario de regularización de personas migrantes, una medida que el sindicato apoya por su impacto social y laboral, pero cuya implementación considera deficiente.

En el caso de A Coruña, denuncian que solo se han habilitado 7 oficinas, lo que limita el acceso al procedimiento y sobrecarga a las plantillas.

"Se ha optado por un modelo restrictivo, concentrando el servicio y alejándolo de quienes lo necesitan, cuando Correos tiene capacidad para mucho más", señalan desde el sindicato, que considera que se ha perdido la oportunidad de aprovechar la capilaridad de la empresa pública.

CCOO también critica la falta de planificación y los errores detectados en la puesta en marcha del sistema, con formación insuficiente y carencias organizativas.

"El proceso se ha puesto en marcha tarde, con improvisación y sin los recursos necesarios", afirman, alertando además de información confusa sobre plazos y requisitos que puede afectar a las personas migrantes.

Pese a ello, el sindicato subraya que el servicio saldrá adelante gracias al esfuerzo de la plantilla: "No será gracias a la dirección de Correos, sino al trabajo de los empleados y empleadas que están sosteniendo el sistema en condiciones muy exigentes".