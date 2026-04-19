Playas, terrazas y heladerías, opciones de ocio para los coruñeses en una tarde de casi verano

Los coruñeses han aprovechado este domingo de tarde, con temperaturas más elevadas de lo habitual, para hacer planes al aire libre en diferentes lugares.

Las playas urbanas, como Riazor, Orzán y Matadero, han presentado una gran afluencia de pandillas de coruñeses, al igual que otros arenales como el de Oza.

Además, una estampa habitual como es la de las colas en las heladerías de la zona de la Marina se ha dado a lo largo de toda la jornada, con preferencia para los sabores tradicionales y los helados tanto en vaso como en cucurucho.

Las terrazas también han presentado un lleno en algunos establecimientos, aprovechando los rayos del sol y el día agradable, en pleno cuarto mes del año. Bebidas, conversaciones y momentos de ocio han sido parte del planning de la tarde para los grupos de coruñeses que no han tenido que afrontar compromisos laborales, académicos o deportivos.

Mañana lunes, Meteogalicia pronostica un día similar al del hoy. A partir del martes pueden manifestarse precipitaciones.