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Un accidente en Alfonso Molina colapsa el tráfico en una de las principales arterias de A Coruña
Fue un choque por alcance que causó daños también a bienes públicos. Obligó a cortar hasta dos carriles de circulación
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Un choque por alcance en la avenida de Alfonso Molina, en A Coruña, ha provocado importantes retenciones de tráfico en una de las principales arterias circulatorias de la ciudad a primera hora de este domingo.
El accidente tuvo lugar a las 11:20, en sentido salida, y ha ocasionado importantes colas, ralentizando la circulación.
En concreto, en el percance, uno de los vehículos perdió una rueda y a consecuencia del impacto se causaron daños a diferentes bienes públicos.
Esta situación ha obligado a cortar hasta dos carriles de circulación, pudiéndose restablecer la circulación en uno de ellos cerca del mediodía.