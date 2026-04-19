Un accidente en Alfonso Molina colapsa el tráfico en una de las principales arterias de A Coruña

Un choque por alcance en la avenida de Alfonso Molina, en A Coruña, ha provocado importantes retenciones de tráfico en una de las principales arterias circulatorias de la ciudad a primera hora de este domingo.

El accidente tuvo lugar a las 11:20, en sentido salida, y ha ocasionado importantes colas, ralentizando la circulación.

En concreto, en el percance, uno de los vehículos perdió una rueda y a consecuencia del impacto se causaron daños a diferentes bienes públicos.

Esta situación ha obligado a cortar hasta dos carriles de circulación, pudiéndose restablecer la circulación en uno de ellos cerca del mediodía.