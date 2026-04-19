Abegondo (A Coruña) ganará cerca de un kilómetro de nuevas sendas para peatones en el municipio

La Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, a través de la Axencia Galega de Infraestructuras, ha firmado el contrato para la ejecución de dos nuevas sendas peatonales en el municipio de Abegondo, en A Coruña, con una inversión de cerca de 500.000 euros.

El contrato, adjudicado a la empresa Success Infraestructuras y Servicios, S.A. por un importe de 484.126,34 euros, cuenta con un plazo de ejecución de seis meses. Las obras permitirán mejorar la movilidad peatonal en la carretera autonómica AC-542 a su paso por las parroquias de Mabegondo y Montouto.

En total, se habilitarán casi un kilómetro de nuevos itinerarios en la margen derecha de la vía. En el caso de Mabegondo, la senda tendrá 430 metros de longitud y discurrirá entre la intersección con la carretera AC-221 y la glorieta de la carretera provincial CP-0106. Se trata de un tramo clave para facilitar los desplazamientos diarios de los vecinos en una zona con elevada circulación.

Por su parte, en Montouto se ejecutará un itinerario de 480 metros que finalizará en el cruce con la carretera provincial CP-0103, en un tramo que actualmente carece de aceras. La actuación permitirá dotar de continuidad peatonal a un punto especialmente sensible en materia de seguridad vial.

Los trabajos se completarán con mejoras adicionales como nueva señalización, ordenación de accesos y conexiones con aceras ya existentes. El objetivo es reforzar la seguridad y la comodidad de los peatones en ambos tramos de la carretera autonómica.

La Xunta subraya que esta intervención se enmarca en su apuesta por la movilidad sostenible, promoviendo desplazamientos a pie más seguros y saludables. La actuación busca también recuperar espacios para las personas y mejorar la conexión del territorio respetando el entorno de las zonas afectadas.