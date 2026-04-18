Oleiros (A Coruña) acusa a la Xunta de bloquear la llegada del bus urbano 1-A a Santa Cristina

Oleiros ha acusado a la Xunta de Galicia de impedir la ampliación del servicio del autobús urbano 1-A de A Coruña hasta Santa Cristina, una conexión que, según señala, cuenta con el acuerdo de todas las partes implicadas salvo el Gobierno autonómico.

Desde el Ayuntamiento aseguran que existe consenso entre el propio Concello de Oleiros, el Ayuntamiento de A Coruña y la Compañía de Tranvías para poner en marcha el servicio, pendiente únicamente de la autorización de la Xunta. Sin embargo, critican que esta continúa rechazando la medida.

El Ejecutivo autonómico mantiene su negativa alegando una supuesta deuda de 49.000 euros del Concello con la empresa concesionaria por el impacto económico del servicio entre 2019 y 2022. Una cantidad que, según el gobierno local, no está justificada y que rechazan asumir con fondos públicos.

El Concello cuestiona además que la empresa no haya reclamado esa cantidad por vía judicial, lo que considera un hecho "llamativo", y acusa a la Xunta de actuar en defensa de los intereses de la concesionaria.

En este sentido, critican que se condicione la puesta en marcha del servicio a un pago que consideran injustificado.

Desde Oleiros insisten en la necesidad de ampliar el transporte urbano hasta Santa Cristina para mejorar la movilidad en la zona y dar respuesta a la demanda de la ciudadanía.

El conflicto mantiene paralizada por el momento la extensión de la línea 1-A, a la espera de un acuerdo entre las administraciones implicadas.