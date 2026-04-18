A Coruña busca un nuevo millonario: toca el Euromillones en el mercado de la Plaza de Lugo

Imagen de las responsables de la administración con el cartel. Quincemil.

La suerte ha vuelto a sonreír a A Coruña este fin de semana con un premio de un millón de euros correspondiente al juego de El Millón de Euromillones, validado en una administración situada en la plaza de Lugo.

El boleto premiado fue sellado en la Administración de Loterías número 10, ubicada en el Mercado Eusebio da Guarda, donde el personal ha celebrado el premio al tratarse del más elevado que han repartido en esta categoría.

Por el momento, se desconoce la identidad de la persona agraciada, que todavía no se ha acercado al establecimiento.

"Estamos encantadas de dar el premio, es como si nos hubiera tocado a nosotras", explican las responsables de este despacho de lotería a Quincemil, mientras siguen atendiendo a clientes que buscan suerte en otros sorteos de Loterías y Apuestas del Estado

Al acertar un código alfanumérico

Desde la administración explican que este premio se obtiene al acertar un código alfanumérico asociado al sorteo de Euromillones, independiente de la combinación principal. Este sistema garantiza un ganador de un millón de euros en cada sorteo celebrado en España.

El sorteo del viernes no dejó acertantes de la primera categoría del Euromillones, lo que provoca que el bote siga acumulándose de cara a la próxima cita. En el siguiente sorteo, un único acertante podría hacerse con un premio de hasta 145 millones de euros.