Refuerzo especial de autobuses en A Coruña por los conciertos del Coliseum y el Dépor

La Compañía de Tranvías de Compañía de Tranvías de A Coruña pondrá en marcha en los próximos días un dispositivo especial de refuerzo del servicio de autobús urbano con motivo de varios eventos de gran afluencia en la ciudad, entre ellos los conciertos previstos en el Coliseum y el partido del Real Club Deportivo en Riazor.

El objetivo de estos refuerzos es facilitar los desplazamientos de las personas usuarias y fomentar el uso del transporte público como alternativa "cómoda, segura y sostenible" frente al vehículo privado en jornadas de elevada movilidad.

Dispositivo para los conciertos

El primer dispositivo se activará este viernes con motivo del concierto de Hijos de la Ruina en el Coliseum. En este caso, se habilitará un refuerzo especial de la línea UDC a partir de la finalización del evento, prevista entre las 23:30 y las 00:00 horas, con conexiones entre la plaza de Pontevedra y el recinto en ambos sentidos.

El sábado, con el concierto de Viva Suecia, se repetirá el mismo esquema de refuerzos, operativos desde las 20:00 horas y de nuevo tras la finalización del espectáculo, en torno a las 23:30 horas, manteniendo la conexión entre el centro de la ciudad y el Coliseum para facilitar la movilidad de los asistentes.

El domingo será el turno del concierto de OT 2025, para el que también se ha previsto un servicio especial de la línea UDC desde las 18:00 horas. Tras el evento, previsto sobre las 23:00 horas, se activará de nuevo el dispositivo de regreso hacia la plaza de Pontevedra.

Dispositivo para el Dépor

Además, el lunes la compañía activará el operativo habitual con motivo del partido entre el Deportivo y el CD Mirandés, que se disputará a las 20:30 horas en el estadio de Riazor.

Una vez finalizado el encuentro, en torno a las 22:30 horas, se reforzará la línea UDC con conexiones entre la plaza de Pontevedra y el campus de Elviña, con paradas en el entorno del Coliseum.

Desde la compañía explican que este dispositivo ya se ha aplicado en anteriores encuentros con el objetivo de utilizar las zonas de aparcamiento del entorno del Coliseum como espacios disuasorios, reduciendo así la congestión de tráfico en los accesos al estadio.