La Fiscalía exige al Concello de A Coruña explicaciones por incumplir la Ley de Memoria Democrática

La Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la provincia de A Coruña ha incoado diligencias preprocesales para confirmar si el Concello de A Coruña está cumpliendo con la Ley de Memoria Democrática, por lo que le ha solicitado un informe que recoja qué acciones se han llevado a cabo en este sentido y explicaciones sobre por qué no se ha actuado en algunos casos.

La solicitud parte de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña (CRMH), que denuncia que el gobierno municipal no ha retirado símbolos y elementos de la dictadura franquista que todavía existen en la ciudad.

En un comunicado, la CRMH explica que remitió a la fiscal la documentación relativa a acuerdos de órganos de participación ciudadana.

En este sentido, cita al Consello da Memoria Democrática, que encargó a su vez al Instituto José Cornide de Estudios Coruñeses la elaboración de un informe en el 2019, y plenos municipales en los que se acordó la retirada de simbología franquista, así como honores y distinciones otorgadas a personajes de la dictadura.

Las reclamaciones de la Comisión

Ante esta situación, la Comisión califica de "incompresíbel" la actitud del Concello al haber incumplido acuerdos, dictámenes o al ignorar "informes que encarga a propia administración en relación coa retirada de símbolos, honras ou distincións contrarios á memoriademocrática". Como ejemplo menciona 14 alcaldes, dirigentes o beneficiarios del régimen distinguidos durante este como Pedro Barrié de la Maza, Alfonso Molina, Pérez-Arda o Salgado Torres y cuyos reconocimientos no se retiraron todavía.

Por otra parte, critican la suspensión de la reunión prevista para el pasado 24 de marzo del Consello Municipal de Memoria en la que se tenía que haber revisado las actuaciones llevadas a cabo por parte del Concello. Es la tercera reunión suspendida en un año.

Además, denuncian que la inacción ha llevado a la ciudad de A Coruña a ser "unha triste “reserva” singular da simboloxía franquista no que ten que ver co mantemento de elementos e símbolos contrarios coa memoria democrática, sen competencia con outras cidades do estado español".

La organización asegura haber solicitado reuniones con la alcaldesa, Inés Rey, y con el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, sin haber obtenido respuesta.

"Desde a CRMH da Coruña non somos quen de comprender como un asunto tan sensíbel, que nos apela como sociedade democrática, e que resulta tan vital para avanzar no modelo de liberdades e convivencia que queremos para o futuro da nosa cidade, sexa tratado con tanto i", lamentan, tildando de "preocupante" que "máis de 50 anos da morte do ditador Franco, teñamos que reclamar a unha institución como o Concello o cumprimento da lei e a defensa dos valores democráticos".