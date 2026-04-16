Los vecinos de Monte Alto, en A Coruña, se reunirán con el Concello para mejorar el estado de sus calles

Los vecinos del barrio coruñés de Monte Alto tendrán la próxima semana una reunión con el Concello para tratar el estado de muchas de sus calles que, según denuncian, sufren desperfectos que impiden que el barrio sea accesible y dificultan la movilidad en él.

La cita tendrá lugar el próximo lunes por la tarde. Antes, representantes del Concello ya han acudido al barrio para evaluar posibles intervenciones que arreglen el estado de las carreteras o aceras. Algunos de los puntos señalizados se sitúan en las calles Faro, Luna, Alcalde Folla Yordi, Circunvalación, Curros o Vereda Polvorín. En otras, como la de Independencia, unas obras particulares obligarán a esperar para que el Concello pueda acometer una actuación.

En general, se trata de trabajos que no supondrían una gran inversión y con arreglos que no obligarían a cerrar un presupuesto específico. Fuentes municipales recuerdan además que en el barrio ya se actuó con la renovación de una parada de autobús y la urbanización del entorno de la plaza, además de llevar a cabo labores de pintado del firme en distintas calles.

A ello se suman la renovación del mercado municipal, la guardería que abrirá en septiembre o el anunciado parque do Vixía.

Los vecinos tienen, además, otra reclamación. Los residentes de Monte Alto piden la modificación de uno de los pasos de peatones cercanos a la Cruz Roja donde, debido a la zona de aparcamiento de coches, denuncian falta de visibilidad para poder cruzar con seguridad. "Quen quere pasar ten que invadir a calzada para ver", apuntan los vecinos.

Quejas en Travesía de San José

También en Monte Alto, los vecinos de la calle Travesía de San José piden mejoras en la movilidad y accesibilidad de esta vía.

"La situación actual supone un riesgo evidente para la seguridad y la movilidad de los vecinos, especialmente para aquellos con necesidades especiales", sostiene uno de los vecinos afectados, que critica que la actual configuración de la calle impide que personas con movilidad o visión reducida realicen "su vida diaria con autonomía y sin peligro".

Por eso, demanda mejoras en el mantenimiento, una mejor señalización de los pasos de peatones y de las plazas de aparcamiento o barandillas que faciliten el paso de personas con movilidad reducida. Ante esta situación, pide actuaciones para "garantizar un entorno seguro, accesible y digno para todos los residentes".