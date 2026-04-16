Aparatoso choque en Alfonso Molina, en A Coruña: se lleva por delante una farola en Palavea

Un vehículo se salió de la vía esta mañana en Alfonso Molina de A Coruña. Lo llamativo de este accidente fue la forma en la que quedó el coche. Este acabó en la mediana, llevándose por delante una farola que quedaba por el camino.

La persona que conducía el coche tuvo que ser atendida por los servicios de 061, pero sin presentar heridas de gravedad. Hasta el lugar también se trasladó la Guardia Civil, así como una grúa para retirar el vehículo.



Ocurrió a eso de las 8:24 de la mañana, por lo que las retenciones a esa hora fueron notables. El atasco se produjo en dirección entrada a la ciudad por Alfonso Molina.



La farola se encuentra pegada a la pasarela peatonal de Palavea. Esta no llegó a caer del todo, pero si bien quedó colgando a pocos metros del suelo.