Un incendio en una campana extractora moviliza a los Bomberos de A Coruña

Los bomberos de A Coruña acudieron esta tarde al barrio de Os Rosales alertado por un incendio en una vivienda. En concreto, a la calle Emilio González López sobre las 17:07 horas.

Según recogen en el informe de la actuación, el fuego se produjo en la campana extractora de la cocina de una vivienda. A su llegada se encontraron con que el fuego había sido extinguido por la propietaria, por lo que se limitaron a sanear los muebles colindantes y ventilar las estancias.

Hasta el lugar también se desplazaron efectivos de la Policía Local.