Desalojado el bajo de la calle Galera de A Coruña: "Si me voy a las afueras no pasa nada"

Tras varios días de uso, el bajo de la calle Galera, en A Coruña, donde pernoctaba y pasaba el día una persona junto a su mascota quedó de nuevo vacío.

Hasta cuatro agentes de la Policía Local se personaron, superado el mediodía, en el lugar para desalojarlo. Tras explicarle al ocupante la situación, este recogió sus pertenencias, entre ellas varias maletas, una cama y varios muebles y palets a modo de estanterías, y abandonó el lugar acompañado de un perro que portaba bozal. El bajo estaba vallado con una valla de obra, a modo de pared improvisada.

Lo hizo tras mostrarle a los policías un boletín de denuncia previa, y diciendo que otros agentes le habían dicho que podía permanecer hasta que se le requirise que abandonara el lugar.

Hasta la zona se personó un representante de la propiedad, en manos de una entidad bancaria. Se trata de un edificio prácticamente abandonado y en una de las principales calles hosteleras de la ciudad.

El bajo, durante el desalojo. Quincemil.

"Si me voy a las afueras no pasa nada"

La persona, visiblemente molesta, expresó durante el proceso de desalojo que "si me voy para las afueras no pasa nada", en referencia al hecho de pernoctar en la calle del centro.

"Veo mucha gente durmiendo en la calle y no les pasa lo que me pasa a mí. Den una vuelta por San Andrés y verán ustedes gente en los bajos", expresó.

Regresa a Torreiro

La persona estuvo pernoctando durante los últimos meses en la terraza de un bajo de la calle Torreiro, que valló con palets y donde anteriormente hubo varios negocios de hostelería.

Los palets, que usaba a modo de estantería en el bajo de la calle Galera, los depositó en una plaza aledaña, mientras ponía en orden esta zona y la limpiaba con una escoba.