A Coruña inicia la plantación de árboles en la reforma de los Cantones

La reforma de los Cantones de A Coruña continúa avanzando con la plantación de los primeros árboles. Se trata de varios ejemplares de encinas, que se han colocado ya en la calle Alcalde Manuel Casás, donde desde este lunes se ubica la nueva parada de las líneas de autobús interurbanas, entre Correos y el Teatro Colón.

Son un total de seis que se han plantado del lado del teatro. En los próximos días, el Obelisco estrenará también vegetación. Aquí, detrás de un largo banco de piedra que también se completará con partes en madera y frente a la tienda Mango, se plantarán cuatro ejemplares de hayas. El Concello destaca que esta es la primera vez en la que el icónico monumento estará acompañado de arbolado.

La falta de vegetación estaba siendo una de las principales quejas de vecinos y paseantes, aunque su colocación estaba prevista para las fases finales de los trabajos. La reforma se completará, según lo previsto, a finales de este mismo año.

La alcaldesa, Inés Rey, ha recordado que "dixemos desde o primeiro momento que o proxecto dos novos Cantóns tiña que pasar necesariamente pola creación de máis espazos verdes. Aínda queda moito por facer pero xa comeza a verse ese proxecto co que queremos facer máis amable unha das zonas máis importantes e emblemáticas da cidade".

La nueva vegetación continuará frente a la Fundación Barrié, donde se plantarán cuatro carpes en la calle Santa Catalina, que pasa a ser peatonal. La senda peonil continuará en Entrejardines, donde este lunes han comenzado los trabajos para peatonalizar esta división de los jardines y unir así todo el espacio verde de Méndez Núñez.

Todo ello se une al metrosidero, que el pasado mes de noviembre cambió de ubicación moviéndose unos metros para dejar sitio al nuevo ascensor que servirá de acceso al aparcamiento subterráneo.

Rey reiteró también que el gobierno local defiende un "modelo de cidade máis verde e máis agradable", cifrando en 5.000 los nuevos árboles plantados en toda la ciudad.