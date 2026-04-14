Ofrecido por:
Trasladado al hospital de A Coruña un pasajero de Alvedro tras sufrir un ataque epiléptico
El incidente ocurrió esta tarde antes de un vuelo a Madrid. El hombre permanece ingresado en el CHUAC con pronóstico reservado y pendiente de su evolución
Te puede interesar: Accidente en la contrarreloj de O Gran Camiño en A Coruña: una mujer herida tras un atropello
Un pasajero del Aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, fue trasladado esta tarde al CHUAC tras sufrir una crisis epiléptica antes del despegue de su avión.
Ocurrió en el vuelo con destino a Madrid-Barajas de las 17:10 de la tarde. El 112 recibió una llamada a las 17:15 del aeropuerto alertando de lo sucedido y solicitando asistencia médica. La incidencia médica provocó que el vuelo que debería haber aterrizado en la capital a las 18:20 horas, lo hiciese más de 40 minutos después a las 18:49 horas.
Fuentes hospitalarias confirman que el hombre fue atendido de urgencia por los servicios sanitarios y trasladado al hospital, donde permanece ingresado con pronóstico reservado, pendiente de su evolución.