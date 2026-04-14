Pasajeros facturan equipaje en el aeropuerto de Alvedro.

Pasajeros facturan equipaje en el aeropuerto de Alvedro. Quincemil

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Trasladado al hospital de A Coruña un pasajero de Alvedro tras sufrir un ataque epiléptico

El incidente ocurrió esta tarde antes de un vuelo a Madrid. El hombre permanece ingresado en el CHUAC con pronóstico reservado y pendiente de su evolución

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Un pasajero del Aeropuerto de Alvedro, en A Coruña, fue trasladado esta tarde al CHUAC tras sufrir una crisis epiléptica antes del despegue de su avión.

Elementos de las terraza de María Pita en mal estado.

Ocurrió en el vuelo con destino a Madrid-Barajas de las 17:10 de la tarde. El 112 recibió una llamada a las 17:15 del aeropuerto alertando de lo sucedido y solicitando asistencia médica. La incidencia médica provocó que el vuelo que debería haber aterrizado en la capital a las 18:20 horas, lo hiciese más de 40 minutos después a las 18:49 horas.

Fuentes hospitalarias confirman que el hombre fue atendido de urgencia por los servicios sanitarios y trasladado al hospital, donde permanece ingresado con pronóstico reservado, pendiente de su evolución.