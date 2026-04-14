A Coruña reclama a la Xunta buses metropolitanos directos a la universidad y áreas industriales

La mejora del transporte metropolitano en el área coruñesa ha vuelto a situarse en el centro del debate institucional tras la reunión mantenida este lunes entre la Xunta de Galicia y los ayuntamientos de A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros. El encuentro, convocado por la Dirección Xeral de Mobilidade, sirvió para abordar las demandas de los municipios, que reclaman nuevas conexiones directas, más frecuencias y una red adaptada a las necesidades actuales de estudiantes y trabajadores.

La concejala de Infraestructuras y Movilidad de A Coruña, Noemí Díaz, reiteró la necesidad de crear líneas metropolitanas directas que conecten los municipios del área con la Universidade da Coruña (UDC) y con los principales polígonos industriales de la ciudad. Según denunció, en muchos casos los desplazamientos obligan a realizar transbordos y suponen tiempos de espera excesivos, lo que desincentiva el uso del transporte público.

Díaz recordó que esta petición lleva años sobre la mesa sin que la Xunta haya presentado hasta ahora propuestas concretas. "Tenemos carencias muy importantes en el transporte metropolitano, que no está dando el servicio que la ciudadanía espera y que debe adaptarse a una realidad que no entiende de fronteras administrativas", señaló. Además, reclamó la creación de aparcamientos disuasorios en los municipios de origen para facilitar el acceso al autobús y reducir el uso del vehículo privado.

Oleiros denuncia el rechazo de todas sus propuestas

La tensión fue especialmente visible en el caso de Oleiros. El Concello, representado por el alcalde Ángel García Seoane y el concejal de Movilidad Pablo Cibeira, aseguró tras la reunión que la Xunta rechazó todas las mejoras solicitadas desde 2024.

Entre las demandas desestimadas, Oleiros cita la prolongación de la línea Entrexardíns-O Seixal hasta la iglesia de Nós, nuevas líneas para Franzomel, Abeleiras y Xaz, más conexiones con el polígono comercial de Iñás, refuerzos en horas punta y la conexión del bus 1-A con Santa Cristina. También lamentan que no se implante por ahora la línea directa entre Perillo y la Universidad ni nuevas rutas hacia polígonos industriales.

El gobierno local calificó la reunión de "insultante" y acusó a la Xunta de falta de voluntad para promover el transporte público. Como respuesta, anunció que solicitará una reunión con el Concello de A Coruña para estudiar la creación de un consorcio metropolitano de transporte entre municipios de la comarca.

La Xunta defiende mejoras y asegura que estudia nuevas conexiones

Frente a estas críticas, la Xunta sostiene que sí se están evaluando y desarrollando mejoras dentro del marco de la Área de Transporte Metropolitano (ATM). La directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, defendió que el encuentro forma parte del compromiso del Gobierno gallego de reforzar el diálogo institucional con los municipios.

Según explicó, A Coruña dispone actualmente de casi 200 líneas interurbanas, con más de 650 autobuses diarios que conectan la ciudad con su área metropolitana y transportan más de 120.000 viajeros a la semana. En el caso de Oleiros, Fontela destacó que existen 59 líneas, de las que 39 enlazan con A Coruña, con más de 21.500 usuarios semanales.

La Xunta subraya además que en Oleiros se han implantado mejoras recientes, como la reestructuración del corredor A Coruña-Oleiros-Sada, el refuerzo de conexiones con Dexo y Lorbé, la ampliación de frecuencias hacia las playas de Mera y Canide y la incorporación de una nueva parada en la urbanización de Xaz.

Asimismo, asegura que estudia actualmente la viabilidad de prolongar la línea San Pedro de Nós-Entrexardíns en todos sus servicios, ampliar la línea hasta el polígono de Iñás y crear una nueva conexión entre Perillo y el campus universitario.

Universidad y polígonos, prioridades pendientes

Durante la reunión, una de las principales demandas compartidas por los ayuntamientos fue precisamente la mejora de las conexiones con la UDC y con las áreas industriales, empresariales y comerciales. La Xunta reconoce que estas peticiones están siendo analizadas y asegura que evaluará nuevas conexiones directas, ampliación de recorridos e incremento de frecuencias.

Mientras los municipios reclaman soluciones inmediatas, la Xunta insiste en que cualquier modificación debe responder a criterios técnicos y garantizar la eficiencia del sistema. El debate, sin embargo, evidencia la creciente presión institucional para adaptar el transporte metropolitano a una comarca cada vez más interdependiente y con mayores necesidades de movilidad.