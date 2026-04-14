Comerciantes de la calle Galera de A Coruña, hartos del conflictivo bajo abandonado: "Vamos a denunciar"

Comerciantes y hosteleros de la calle Galera, en A Coruña, llevan meses denunciando la situación "insostenible" que se produce desde antes de la pandemia en el portal del número 50, ubicado entre el edificio de Bonilla a la Vista y la perfumería Arenal. "Estamos cansados. Desde este domingo la situación ha empeorado", dicen a Quincemil.

Los afectados, que prefieren mantener su identidad en el anonimato, cuentan que el pasado domingo llegaron varias personas que se asentaron en el bajo trayendo consigo almohadas, colchas, cartones, un sofá e, incluso, una valla de obra que han utilizado a modo de cierre para el acceso. "Son personas toxicómanas que buscan generar conflicto", señalan.

Se trata de un edificio prácticamente abandonado y en venta, ubicado en una de las principales calles hosteleras de la ciudad. El domingo por la mañana, varios de los hosteleros llamaron a la políca al ver que estaban asentándose en el espacio. "Vinieron y les dijeron que no podían estar ahí, pero por la noche volvieron", dicen. Aunque, fuentes municipales señalan que no consta ninguna intervención por parte de la Policía Local.

Ultimátum al propietario

El cansancio por una situación que se arrastra desde hace más de cinco años es tal, explican, que se han vuelto a poner en contacto con la inmobiliaria que gestiona la venta del edificio para que esta se comunique con el propietario, que sospechan que podría ser un banco, y le inste a tomar medidas y proceda al cierre del portal: "Si no hacen nada esta semana, el lunes vamos a presentar una denuncia formal en el registro contra él".

Desde el Concello, consultado hace un mes sobre este asunto, indicaba que realizan tareas de control en todos los puntos potencialmente conflictivos de la ciudad, pero que "no pueden expulsar a nadie de un portal privado ni detener a nadie si no se ha cometido un delito". Por lo que la responsabilidad de cerrar el portal corresponde al propietario, ya que ellos no pueden acometer ese tipo de actuaciones.

En el último año el número de personas durmiendo en las calles de A Coruña ha ido en aumento, una realidad que asociaciones como BoaNoiTe, que trabajan dando acompañamiento y comida caliente a estas personas en la ciudad han notado de primera mano. Su presidenta, Sara Alvar, confirmaba a Quincemil hace unos meses un repunte desde principios del verano pasado: "Rondamos las 70 personas, en un momento llegó a haber unas 90, cuando lo habitual era unas 40".

Un local en venta desde hace años que va bajando de precio

El número 50 de la calle Galera lleva años en busca de comprador sin éxito. Antes de septiembre del 2023 el edificio se vendía por más de 900.000 euros, un precio que fue bajando en los últimos años de manera progresiva hasta situarse en el último anuncio en el Idealista en 410.000 euros.

Se trata de un edificio situado en un solar con 582 metros cuadrados. Su forma es tan desproporcionadamente estrecha que el edificio cuenta con una fachada de menos de cinco metros, con una profundidad de alrededor de 40.

El inmueble cuenta con un bajo comercial de 194 metros, y dos pisos más configurados como una sola vivienda de dos plantas. Las imágenes publicadas en el portal inmobiliario permiten observar que se encuentran en un estado semirruinoso.