Vuelve el programa Lecer en A Coruña: así puedes inscribirte entre este lunes y martes

El Concello da Coruña abre este lunes, 13 de abril, y hasta el martes, 14 de abril, el plazo de preinscripción del programa municipal de Lecer de primavera, que se desarrollará en los centros municipales Ágora y Fórum. Las actividades se retomarán el lunes 20 de abril, tras un periodo de lucha por parte de profesores y usuarios para volver a las aulas.

La programación está dirigida a personas adultas e incluye una amplia oferta de talleres culturales y formativos en ámbitos como el arte, la literatura, el cine, la fotografía, la ciudad, el teatro, la astronomía, la artesanía o las habilidades mentales, entre otros.

La preinscripción podrá realizarse de forma telemática, a través de formularios específicos para cada centro, o presencialmente tanto en el Ágora como en el Fórum, en horario de 9:00 a 14:00 horas. La inscripción online estará disponible en los siguientes enlaces a los formularios:

Formulario para el Fórum: enlace.

Formulario para el Ágora: enlace.

Las personas que participaron en el programa de otoño y deseen continuar en sus talleres deberán formalizar el pago los días 14 y 15 de abril. Este podrá realizarse mediante transferencia bancaria a la cuenta ES95 0049 7796 1426 1000 4476 o presencialmente en el Ágora o en el Fórum, de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, exclusivamente con tarjeta de crédito.

En el caso de los pagos por transferencia, será imprescindible enviar el justificante al correo electrónico forumagora@osventos.com o entregarlo en las conserjerías, indicando el DNI/NIE, el nombre de la persona participante, el centro correspondiente y el taller o talleres abonados. Se recomienda enviar el PDF o una captura de la transferencia, ya que las aplicaciones bancarias no siempre reflejan todos los datos necesarios para tramitar correctamente la inscripción.

Según recogen los programas, cada persona podrá solicitar un máximo de dos talleres. Las actividades están dirigidas a mayores de 18 años y se desarrollarán entre el 20 de abril y el 5 de junio. Las cuotas serán de 20 euros por taller para las personas menores de 65 años y de 14 euros para las mayores de 65.

El Concello informa además de que el número de teléfono móvil utilizado hasta ahora dejará de estar operativo desde hoy. Una vez iniciados los talleres, se facilitará un nuevo número de contacto a las personas usuarias del programa.