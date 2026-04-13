Mares Circulares de Coca-Cola recoge en el Puerto de A Coruña más de media tonelada de basura

El programa Mares Circulares de Coca-Cola celebró este sábado en el Puerto de A Coruña una recogida de residuos junto al Deportivo Genuine y a Salmonetes PescaSub. La cita, que reunió a 48 voluntarios, recogió un total de 567,16 kilos de residuos. Además, contó con la colaboración de Chelonia y la Autoridad Portuaria de A Coruña.

Los residuos recogidos fueron clasificados por la Asociación Chelonia para su posterior reciclaje. Participaron 48 voluntarios formados por trabajadores de Coca-Cola, submarinistas de Salmonetes PescaSub, chicos del Deportivo Genuine y personal de la Autoridad Portuaria y de Cruz Roja.

Además, todos los datos obtenidos serán recogidos, analizados e incorporados en la base de datos del proyecto. Esta información, que se suma a la monitorización en 1.163 puntos y recogida periódica desde la primera edición en 2018, es posteriormente puesta a disposición de investigadores y científicos para el desarrollo de nuevas propuestas innovadoras que tengan un impacto real en la conservación de los entornos marinos.

Voluntarios implicados con el mar

Para José Carlos Pallas de Salmonetes PescaSub, desarrollar "esta iniciativa les brinda la oportunidad de participar en una iniciativa medioambiental en la que se recogerá todo tipo de basura tanto dentro del agua como en tierra. El mar y la costa son el medio en el que nosotros desarrollamos nuestra pasión y cuidarlo es una responsabilidad compartida. Esta actividad no solo busca mejorar el estado del entorno, sino también poner en valor el compromiso del colectivo de pescadores submarinos con la sostenibilidad y el cuidado del medioambiente. Desde Salmonetes PescaSub lo tenemos claro: si el mar nos da tanto, lo mínimo es devolverle el favor".

Por su parte, Javier Losada, Gestor de Comunicación de Coca-Cola Europacific Partners Iberia, ha destacado "la colaboración y las alianzas son claves para alcanzar metas tan ambiciosas como las que impulsa Mares Circulares, orientadas a avanzar hacia un entorno marino libre de residuos. Es imprescindible actuar para proteger estos ecosistemas y sensibilizar sobre la puesta en marcha de iniciativas que impulsen la economía circular. Tras ocho años de recorrido, el proyecto cuenta además con una valiosa base de datos que aporta información de gran interés para la comunidad científica y contribuye al desarrollo de soluciones frente a este desafío ambiental. Queremos reconocer especialmente el compromiso de los voluntarios, cuyo esfuerzo colectivo demuestra el impacto positivo que podemos generar trabajando de manera conjunta".

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha asegurado que "colabora con esta limpieza submarina, en línea con su compromiso con la sostenibilidad ambiental." En este sentido, la entidad acaba de instalar 40 placas con el lema 'El mar empieza aquí' en distintos puntos de la zona portuaria. Estas señales, ubicadas junto a sumideros de aguas pluviales, buscan concienciar a la ciudadanía sobre el impacto de arrojar residuos al suelo, recordando que estos pueden acabar directamente en el mar si no se depositan correctamente".

Desde su lanzamiento en 2018, Mares Circulares ha consolidado un recorrido que integra conocimiento, actuación y corresponsabilidad ciudadana en la región: 2.798 voluntarios han participado en 60 actuaciones en playas y en 10 intervenciones en espacios naturales protegidos, retirando 56,41 toneladas de residuos.

Una iniciativa con más de 60.000 voluntarios

En el conjunto de España, Mares Circulares realizó 139 intervenciones en playas y entornos acuáticos nacionales durante 2025, con la movilización de 7.064 personas voluntarias y la retirada de 350 toneladas de residuos. Además, se llevaron a cabo 7 intervenciones en espacios naturales protegidos y 7.230 personas participaron en acciones de formación y sensibilización orientadas a acelerar la transición hacia la economía circular.

Desde su lanzamiento en 2018, Mares Circulares ha consolidado un recorrido que integra conocimiento, actuación y corresponsabilidad ciudadana: 61.670 voluntarios han participado en 939 actuaciones en playas y 134 intervenciones en espacios naturales, retirando 3.025 toneladas de residuos.