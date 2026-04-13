Detenido un hombre en A Coruña por un presunto caso de malos tratos en O Castrillón

La Policía Nacional intervino a las 09:00 horas de la mañana de este lunes en el barrio coruñés de O Castrillón por un presunto caso de malos tratos en el ámbito familiar.

Según han confirmado fuentes policiales, el presunto agresor fue detenido por los agentes de la Policía Nacional tras la actuación. La víctima, una mujer, tuvo que ser trasladada en ambulancia para recibir atención médica.

El operativo se desarrolló a primera hora de la mañana y quedó bajo investigación de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer lo ocurrido.