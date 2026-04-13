Arteixo (A Coruña) corta el agua este martes en varias calles por trabajos para mejorar la red

El servicio de abastecimiento de agua en Arteixo, en A Coruña, sufrirá un corte temporal este martes, 14 de abril, debido a trabajos de mejora en la red general.

La interrupción está prevista entre las 15:30 y las 18:30 horas, aproximadamente, salvo imprevistos, según han informado fuentes del servicio.

Las actuaciones afectarán a un amplio número de calles del municipio. Entre las vías incluidas en el corte se encuentran la avenida de Arsenio Iglesias, la avenida da Prensa y la travesía do Rañal, además de varias calles del entorno de las playas de Sabón.

En concreto, también se verán afectadas la rúa Praia da Salsa, Praia de Repibelo, Praia de Sabón y Praia de Alba, así como Pedra do Xiro, Punta do Aguillón, Monte San Tirso, Illote Pedra da Herba, Illote de Galdrana, Punta da Traversa y Dos Casteletes.

Desde el servicio municipal recomiendan a los vecinos tomar precauciones durante la franja horaria en la que se prolongará el corte.

Se aconseja comprobar que no queden grifos abiertos para evitar pérdidas innecesarias de agua o incidencias en las instalaciones interiores cuando se restablezca el suministro.

Asimismo, se pide evitar el uso de electrodomésticos como lavadoras o lavavajillas durante este periodo, con el objetivo de prevenir posibles problemas derivados de la interrupción y posterior recuperación del servicio.