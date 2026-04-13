Arranca en A Coruña el juicio por la Primitiva millonaria: al banquillo el lotero y su hermano por quedarse con el boleto de 4,7 M

Arranca el juicio del lotero en la Audiencia Provincial de A Coruña, un caso que vio luz hace cosa de trece años cuando se supo que un boleto premiado de la Primitiva había caído en manos de Manuel Reija y de su hermano Miguel.

Los acusados llegaron a los juzgados por separado. Con apenas unos minutos de diferencia. Cada uno acompañado por su abogado. Se notaba que esperaba encontrarse con un aluvión de periodistas a las puertas de la Audiencia. Y así fue. Los dos actuaron igual: no dijeron ni una sola palabra. Dieron los buenos días y entraron a la sala donde hoy se trataron las cuestiones previas al juicio.

Hoy se sabrá además hasta donde asciende la cantidad de los 4,7 millones. Pues después de los catorce años que han pasado desde entonces, habría que aplicar a dicha cifra unos intereses de demora.

Ambos acusados mantuvieron siempre la misma versión de que Manuel, el lotero, se había encontrado el boleto en el mostrador de su administración de lotería en la calle San Agustín, pero la Fiscalía sostiene que el fallecido fue quien compró el boleto y que el lotero lo engañó haciéndole creer que no le había tocado nada.

La Fiscalía solicita para Manuel Reija una condena de seis años de prisión por un presunto delito de estafa, aunque alternativamente plantea el delito de apropiación indebida.

Además, reclama para él una multa de 12 meses a razón de 20 euros diarios, así como su inhabilitación para ejercer cualquier profesión relacionada con Loterías y Apuestas del Estado durante el tiempo de la condena.

En el caso de Miguel Reija, el Ministerio Público pide seis años de prisión por un presunto delito de blanqueo de capitales, además de una multa del doble del valor del premio, fijada en 9.444.675,5 euros, e igualmente su inhabilitación profesional en el ámbito de loterías y apuestas.

De forma alternativa, se contempla para él una condena de tres años de cárcel por encubrimiento.

Quién podría quedarse con el premio

El boleto, a día de hoy, permanece depositado sin cobrar en la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

La Fiscalía mantiene que el verdadero propietario del resguardo era un cliente fallecido que presuntamente entregó el boleto para su comprobación sin saber que había resultado ganador.

Por ello, reclama que el premio sea entregado a sus herederos, en concreto a su viuda e hija.

En caso de que no pudiera hacerse efectivo el cobro del boleto, el escrito de acusación solicita que ambos acusados indemnicen solidariamente a la familia con los 4,7 millones de euros, más intereses.