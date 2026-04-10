A Coruña, base de un grupo criminal que robaba móviles en fiestas por toda Galicia

Intervención en A Coruña en el marco de la operación contra un grupo criminal dedicado al robo de móviles

Una operación conjunta de Guardia Civil y Policía Nacional ha permitido desarticular un grupo criminal itinerante especializado en el robo y hurto de teléfonos móviles en eventos multitudinarios de Galicia, con base operativa en la ciudad de A Coruña.

La investigación, enmarcada en la operación Galaxia Aimalum, se inició en junio de 2024 tras detectarse un aumento de sustracciones de dispositivos de alta gama durante fiestas y celebraciones populares. Las pesquisas fueron desarrolladas de forma coordinada por el Equipo contra la Ciberdelincuencia de la Guardia Civil de A Coruña, el Puesto Principal de Boiro y el Grupo V de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Policía Nacional de Lugo.

Así operaba la red en eventos multitudinarios

Según fuentes policiales, la organización se desplazaba por temporadas desde sus países de origen hasta A Coruña, donde utilizaban varios inmuebles como base logística. Desde allí se movían a distintos puntos de Galicia para actuar en festividades, aprovechando aglomeraciones para sustraer los terminales mediante descuidos o, en algunos casos, empleando la violencia.

Tras hacerse con los dispositivos, los miembros del grupo utilizaban técnicas avanzadas para acceder a su contenido. A través de métodos de ingeniería social, suplantaban servicios técnicos y enviaban enlaces fraudulentos a las víctimas, logrando así las credenciales de acceso a sus cuentas en la nube. De este modo, podían desactivar sistemas de localización, tomar el control de los teléfonos y bloquear el acceso de sus propietarios.

En el marco de la operación, han sido detenidos dos varones considerados los líderes de la red, a los que se les atribuyen delitos de robo con violencia, hurto, daños informáticos, descubrimiento de secretos y pertenencia a grupo criminal.

Uno de ellos fue arrestado en vísperas del Carnaval de 2026, mientras que el segundo fue interceptado a su llegada a España coincidiendo con el inicio del dispositivo de seguridad de Semana Santa. Además, los agentes realizaron registros en dos viviendas de A Coruña, donde intervinieron una docena de móviles de alta gama y diverso material, incluidos disfraces utilizados para pasar desapercibidos.

A los investigados se les atribuyen más de 200 delitos cometidos entre julio de 2023 y diciembre de 2025 en más de quince municipios gallegos. La actuación policial permitió reducir este tipo de robos en eventos posteriores a las primeras detenciones.

La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.