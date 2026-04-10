Del ambiente veraniego a la lluvia: brusco descenso de temperaturas este fin de semana en A Coruña

A Coruña vivirá este fin de semana un cambio radical de tiempo tras varios días con temperaturas propias del verano. Después de jornadas en las que el sol y las máximas cercanas a los 22 grados llevaron incluso a muchos coruñeses a la playa, la llegada de un frente atlántico devolverá un ambiente más invernal, con lluvias y un notable descenso térmico.

Hoy viernes, día 10 de abril, aún se mantiene una situación relativamente estable. La jornada comenzó con nubes altas, que se irán reduciendo hasta el mediodía, para terminar con cielos cubiertos. Las temperaturas seguirán en valores similares a los del jueves, alcanzando máximas de unos 20 grados en torno a las 15:00 horas.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, el cambio llegará a partir del sábado con la entrada de un frente frío atlántico que penetrará por Galicia y se desplazará de oeste a este. Este sistema traerá precipitaciones y un descenso térmico acusado, poniendo fin al ambiente suave de los últimos días.

Lluvias de madrugada y caída de las máximas el sábado

El sábado estará marcado por la lluvia durante las primeras horas del día. Entre la medianoche y las 6:00 horas la probabilidad de precipitaciones será del 100%, disminuyendo progresivamente a lo largo de la mañana hasta remitir hacia el mediodía, cuando se abrirán claros.

Las temperaturas experimentarán un descenso notable, con máximas que se situarán en torno a los 15 grados y mínimas de unos 10. Además, el viento soplará de componente norte, lo que contribuirá a una mayor sensación de fresco.

Domingo inestable y temperaturas más bajas

El domingo continuará la inestabilidad, especialmente durante la primera mitad del día, con cielos nubosos y lluvias débiles. Con el paso de las horas, la nubosidad tenderá a disminuir.

Las temperaturas se mantendrán en valores similares a los del sábado, con máximas de 15 grados y mínimas de 9, consolidando un ambiente más propio del invierno que de la primavera.

Un cambio brusco en pocos días

Este giro meteorológico llega después de un inicio de semana marcado por la estabilidad y el calor inusual para la época. Tras el episodio de chubascos tormentosos del pasado martes, los modelos ya anticipaban la llegada de un nuevo frente atlántico.