Un herido por intoxicación de humo en A Coruña durante un incendio en un piso de la Sagrada Familia

Imagen del incendio en la calle San Jaime de A Coruña Cedida

Una persona resultó herida leve este mediodía durante un incendio ocurrido en una vivienda del barrio de la Sagrada Familia de A Coruña.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 15:45 de este jueves, cuando un particular llamó a emergencias al ver salir humo de un edificio situado en la calle San Jaime.

Hasta el lugar se desplazaron varias dotaciones de los Bomberos de A Coruña, así como patrullas de la Policía Local y Nacional. A su llegada, los efectivos solicitaron también la intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 tras localizar a una persona herida leve en el interior de la vivienda.

Según fuentes del 112 Galicia, esta presentaba síntomas de inhalación de humo y quemaduras en una mano.

El incendio se produjo en el primer piso de un edificio de cinco plantas, justo encima de una tienda de globos que se encontraba cerrada en el momento del suceso.