El PP denuncia que el Ayuntamiento de A Coruña cerró 2025 con un déficit de 9,6 millones

Inés Rey y Francisco Jorquera se dan la mano tras firmar el acuerdo por el presupuesto municipal de 2026.

El Partido Popular ha solicitado explicaciones a la alcaldesa, Inés Rey, tras conocer que el Ayuntamiento de A Coruña cerró el ejercicio de 2025 con un remanente de tesorería para gastos generales negativo de 9.665.376,63 euros, un cambio radical respecto al remanente positivo de 18,97 millones registrado en 2024.

La noticia ha generado alarma entre los grupos de la oposición, que temen por la liquidez a corto plazo y el impacto en las inversiones previstas para 2026.

Según el portavoz municipal, Miguel Lorenzo, "nos acabamos de enterar, a través de un Decreto de Alcaldía, de que el Ayuntamiento arrastra un remanente negativo de 9,6 millones de euros de 2025 que podría afectar a las inversiones recogidas en el presupuesto de este año. Estamos muy preocupados porque los indicadores económicos que vamos conociendo reflejan que podríamos estar ante una situación financiera muy complicada".

Lorenzo espera ahora conocer los informes completos de la liquidación para valorar las medidas a tomar.

El artículo 193 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales establece que, en caso de remanente negativo, el Pleno de la corporación deberá reducir gastos del nuevo presupuesto por un importe equivalente al déficit, y que dicha reducción solo podrá revocarse bajo informe del Interventor.

Si no fuera posible ajustar los gastos, la ley permite solicitar un préstamo a corto plazo o garantizar que el presupuesto siguiente se apruebe con un superávit inicial que cubra el déficit.

Desde el Grupo Popular advierten que este remanente negativo llega tras años de estabilidad financiera y pone en cuestión la ejecución de las inversiones previstas para 2026, por lo que insistirán en que la alcaldesa aclare la situación en los próximos días.

"Estamos muy preocupados por la gestión económica y vamos a seguir de cerca todos los informes de la liquidación", añade Lorenzo.

El BNG también reclama una explicación

El BNG, que apoyó las cuentas vigentes y dio sus votos para la investidura del actual gobierno municipal, también llevará este asunto al pleno de este jueves.

En concreto, su portavoz, Francisco Jorquera, le formulará una pregunta oral sobre la situación económica municipal tras la renuncia a ser sede del Mundial 2030 por "una supuesta delicada situación económica del ayuntamiento".

"Queremos que se nos esclarezca este asunto. Queremos saber cal é realmente a situación económica do Concello e como pensa actuar o Goberno Local ao respecto", afirmó el portavoz frentista.