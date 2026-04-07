Susto en el Obelisco de A Coruña: Bomberos y Policía Local evitan la caída de una ventana a la calle Cedida

Los bomberos de A Coruña se trasladaron al centro de la ciudad, concretamente a la entrada de la calle Real, frente al Obelisco, tras recibir el aviso de una ventana, en el edificio donde se encuentra Mango, en mal estado que estaba en riesgo de caer a la vía pública.

La incidencia se produjo sobre las 12:54 horas y en el operativo también intervinieron agentes de la Policía Local. Testigos confirmaron a Quincemil que la ventana pudo ser finalmente asegurada por los agentes. La actuación coincidió con la bajada de un módulo por parte de una grúa en la misma calle.

Durante este martes, la ciudad registra diversas incidencias desde la pasada madrugada debido a las rachas de viento. Los bomberos tuvieron que precintar árboles en el entorno de la Plaza de España por la caída de ramas, y talaron uno ante el riesgo de desplome sobre el parque. Además, en Riego de Agua intervinieron por un cartel suelto en un estanco.