La lluvia y los truenos regresan a A Coruña: así ha cambiado el tiempo Quincemil

A Coruña deja atrás los días de calor inusual de las últimas jornadas. Tras un inicio de semana marcado por temperaturas elevadas -especialmente el lunes de Pascua, cuando los termómetros llegaron a alcanzar los 31 grados- el tiempo da un giro este martes con la vuelta de la lluvia y las tormentas.

A las 16:00 horas ya se han registrado los primeros truenos y precipitaciones en la ciudad, y todo apunta a que la inestabilidad continuará durante la tarde.

Este cambio viene provocado por la entrada de una nueva borrasca, que traerá consigo lluvias generalizadas y un descenso notable de las temperaturas. Además, se prevén tormentas que podrían ir acompañadas de granizo, así como temporal marítimo en el litoral gallego.

Según el portal meteorológico Eltiempo.es, “la presencia de aire frío en altura favorecerá la convección y con ello la formación de tormentas” a partir del mediodía de este martes.

Los avisos meteorológicos se activaron a las 15:00 horas y permanecerán vigentes hasta las 21:00 horas, afectando a más de 80 municipios gallegos.