A Coruña reclama 50.000 euros a la concesionaria del mercado de navidad de María Pita

El Ayuntamiento de A Coruña ha iniciado un expediente sancionador contra la empresa NC7 Events por incumplimientos muy graves en la organización del Mercado de Navidad instalado en la Plaza de María Pita durante la campaña 2025-2026.

El procedimiento pone el foco en una ejecución deficiente del contrato que obligó a la administración a intervenir para garantizar la seguridad y el desarrollo del evento.

Según el informe municipal, la adjudicataria incumplió aspectos esenciales del contrato, como la decoración del recinto, la programación de actividades o incluso las condiciones mínimas de seguridad.

Entre los fallos detectados figuran deficiencias graves en la estabilidad de las casetas, una ambientación navideña insuficiente y la falta de elementos comprometidos en la oferta, como el paseo decorativo con alfombra roja o estructuras tematizadas.

El Ayuntamiento también señala que no se alcanzó el número mínimo de casetas exigido ni las ampliaciones ofertadas, además de no cumplirse la programación básica de dinamización, que incluía actividades diarias y pasacalles.

A esto se suma la ausencia de actividades adicionales comprometidas, lo que, según el informe, afectó directamente al atractivo del mercado.

Uno de los aspectos más graves que recoge el expediente es el relacionado con la seguridad. El consistorio advierte de deficiencias en la instalación eléctrica y la falta de certificaciones obligatorias, lo que generó un riesgo potencial para los asistentes.

También se detectó falta de documentación técnica clave, como seguros, certificados de montaje o planes de emergencia completos.

Ante esta situación, el Ayuntamiento tuvo que asumir de forma directa parte de la organización mediante contratos de urgencia para decorar el recinto, garantizar la animación y asegurar la instalación eléctrica, con un coste total de 50.206 euros, cantidad que ahora reclama a la empresa como daños y perjuicios.

El informe concluye que los incumplimientos fueron reiterados y persistentes pese a los requerimientos municipales, lo que agrava su consideración.

Por ello, propone una sanción económica de 3.000 euros, equivalente al tramo alto previsto para infracciones muy graves, además de la prohibición de contratar con el Ayuntamiento durante tres años.

El procedimiento también contempla la no renovación de la autorización para futuras ediciones del mercado y abre un periodo de alegaciones para la empresa, que ya ha mostrado su desacuerdo con los hechos imputados.

Del mismo modo, reclama el dinero abonado por el consistorio, que asciende a 18.089,50 euros por la decoración de casetas, 17.121,50 euros por la dinamización de la caseta de Papá Noel y 14.995 euros por la instalación eléctrica.

Un mercado polémico

A lo largo de las semanas que duró el evento, no paró de acumular polémicas. Tras las primeras quejas, el ayuntamiento se vio obligado a intervenir para mejorar la decoración e, incluso, los operarios de una empresa llegaron a amagar con cortar la luz por un presunto impago. La mediación de la Policía Local logró evitar esta situación, que buscó que los arrendatarios de las pocas casetas que quedaban con actividad pudiesen recuperar parte de lo invertido.

Precisamente, estos mismos arrendatarios fueron desalojando la plaza con antelación, sin esperar a que venciese el plazo, debido a la falta de ingresos y a los costes que les generaba mantener la actividad.

Llegó a canalizar todas las críticas de la oposición

En uno de los últimos plenos del año, el PP llegó a introducir en todas sus intervenciones alusiones directas al mercado de Navidad, como forma de visibilizar lo que para su formación era un fracaso en términos de organización.

Tanto las intervenciones del portavoz, Miguel Lorenzo, como las del resto de concejales llevaron alguna referencia o frase derivada de esta actividad.