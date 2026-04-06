Protestas por el estado del colegio de Sobrado (A Coruña): los alumnos no vuelven a clase tras Semana Santa

Los alumnos del colegio Virxe do Portal, en el municipio de Sobrado dos Monxes (A Coruña), no acudirán a clase durante los días 7, 8 y 9 de abril en una protesta convocada por el ANPA ante el deterioro del centro y la falta de actuaciones por parte de la Consellería de Educación.

La decisión fue acordada por las familias en una reunión celebrada en febrero, tras años de reclamaciones sin avances. Desde el ANPA denuncian que el edificio, con más de 45 años de antigüedad, presenta graves problemas estructurales que afectan al día a día del alumnado.

"Empezamos este curso sin una sola respuesta a las necesidades del centro. Durante el invierno, las goteras, las filtraciones de agua y el frío en las aulas han sido constantes. Mientras tanto, vemos cómo se anuncian obras en otros colegios, pero aquí seguimos igual", afirma José Antonio Vázquez Sánchez, presidente del ANPA.

Un edificio deteriorado y sin reformas

El presidente del ANPA, José Antonio Vázquez Sánchez, describe una situación "insostenible" en las instalaciones: "Desde que se construyó el colegio nunca volvió a reformarse. Llega un momento en que los inviernos pasan y es como no tener ventanas ni paredes: entra el frío, la humedad… Las aulas están con deshumidificadores constantemente".

Según explica, el deterioro es visible en múltiples puntos del centro: "Hay ventanas destrozadas por las que entra el agua, se ve incluso el hierro de las estructuras. Es terrible cómo está".

Las familias aseguran que han mantenido reuniones con responsables de Educación desde 2024, sin avances concretos."Nos decían que había un proyecto en trámite, pero nunca llegamos a verlo. Y lo único que planteaban era arreglar la cubierta, cuando el problema es estructural", señala Vázquez.

El estado de las paredes y las filtraciones en una de las aulas del CEIP Virxe do Portal

Clases con goteras y comedor afectado

La situación afecta también a espacios como el comedor escolar. "El agua entra incluso en el comedor y tenemos que mover las mesas para que los niños no se mojen", explica el presidente del ANPA.

A esto se suman otras deficiencias, como una instalación eléctrica obsoleta o la falta de mantenimiento en servicios básicos. "La campana extractora lleva tres años sin funcionar y todo el colegio huele a comida. Son cosas que se piden y no llegan", añade.

Las familias denuncian, además, que el centro sigue sin recibir una reforma integral, pese a que sí se han ejecutado actuaciones similares en otros municipios cercanos."Ves inversiones en otros colegios de alrededor, pero el nuestro nunca aparece. Lleva más de 45 años sin tocarse", lamenta.

Una zona de goteras en el CEIP Virxe do Portal

Protesta ante la falta de respuestas

Ante esta situación, el ANPA ha decidido dar un paso más. "No queremos hacerlo, pero es la única opción que nos queda”, explica Vázquez. "Llevamos dos años esperando y no podemos seguir así", añade.

La protesta consistirá en la ausencia del alumnado durante tres jornadas lectivas al inicio del trimestre, una medida que, según explican, busca minimizar el impacto académico. "Lo hacemos ahora para no perjudicar a los niños en exceso y porque es el momento clave: si no se actúa ya, no habrá obras en verano y volveremos a pasar otro invierno igual", advierte.

Las familias reclaman una reforma integral urgente que garantice la seguridad del alumnado. "No podemos esperar más. Queremos un colegio digno y seguro para nuestros hijos", concluye.