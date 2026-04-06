A Coruña pierde esta semana su tren directo con Barcelona: saldrá desde Vigo

A Coruña se queda sin una de sus conexiones ferroviarias más representativas. El tren directo con Barcelona dejará de operar desde la ciudad herculina a partir del 7 de abril, poniendo fin a un servicio que durante décadas permitió viajar entre Galicia y Cataluña.

Hasta ahora, la conexión funcionaba de forma alterna. El tren salía unos días desde A Coruña y otros desde Vigo, repartiendo el origen del trayecto entre ambas ciudades gallegas.

En la práctica, cuatro días a la semana partía desde A Coruña y tres desde Vigo, lo que garantizaba una presencia estable del servicio en la ciudad coruñesa.

Este modelo desaparece con la reorganización anunciada por Renfe. Desde abril, el tren pasará a salir exclusivamente desde Vigo y lo hará todos los días, eliminando por completo la salida desde A Coruña y concentrando la conexión en el sur de Galicia.

Enlazar en Santiago con el tren de Vigo

El cambio supone, en la práctica, la pérdida del trayecto directo para los viajeros coruñeses. A partir de ahora, quienes quieran viajar a Barcelona deberán desplazarse primero hasta Santiago de Compostela para enlazar allí con el tren procedente de Vigo, lo que implica un viaje con transbordo y, previsiblemente, un aumento en la duración total del trayecto.

La línea A Coruña-Barcelona formaba parte del mapa ferroviario gallego desde hace décadas. Su consolidación se remonta a los años 90, cuando evolucionó desde servicios anteriores y se mantuvo como una de las pocas conexiones directas de larga distancia tras la desaparición de los trenes nocturnos.

Durante años, fue una alternativa clave para conectar el noroeste peninsular con Cataluña sin necesidad de cambios.

Sin embargo, en los últimos tiempos el servicio arrastraba problemas. Retrasos frecuentes, incidencias y una frecuencia limitada habían generado quejas entre los usuarios, debilitando una línea que ya no contaba con la regularidad de otros corredores ferroviarios.

Renfe justifica ahora la decisión en una reorganización del servicio en Galicia. Las obras ferroviarias en distintos puntos de la comunidad, junto con ajustes operativos, han llevado a centralizar la salida en Vigo como origen único del trayecto hacia Barcelona, desde donde el tren partirá diariamente realizando paradas en otras ciudades gallegas antes de continuar su recorrido.

Con este cambio, A Coruña pierde una conexión directa histórica y ve reducido su peso en las rutas ferroviarias de larga distancia, mientras que Vigo gana protagonismo como punto de partida hacia Cataluña.

Los usuarios lo tienen claro: "Que se amplíe la oferta de servicio público interior de Galicia"

Esta pérdida ha trastocado los planes de los usuarios. La Asociación de Usuarios de Tren sostiene ante este hecho que "nos gustaría y creemos que hay demanda que lo justifique, que se amplíe la oferta de servicio público interior de Galicia y así dejar de depender de uno o dos coches sinergiados en algunas circulaciones".

Del mismo modo, sostienen que "planteamos que para el eje atlántico también haya plazas sinergiadas origen y destino Vigo (y paradas intermedias) en las circulaciones comerciales de AVE y Avlo".