Cortes nocturnos en A Coruña para instalar la pasarela entre estaciones en Alfonso Molina

Las obras de la nueva pasarela entre las estaciones de tren y de autobús de A Coruña encaran su recta final. Por ello, habrá nuevos cortes nocturnos totales en la avenida de Alfonso Molina, en la AC-11, las noches del martes 7 al miércoles 8 y del miércoles 8 al jueves 9 de abril; entre las 23:00 de un día y las 06:00 del siguiente. Asimismo, durante los cortes, también permanecerá cerrado el acceso a la pasarela provisional por motivos de seguridad.

Para asegurar la fluidez del tráfico se habilitarán los siguientes itinerarios alternativos, que estarán debidamente señalizados y supondrán desvíos breves:

Salida de la ciudad: en sentido salida de la ciudad, los vehículos serán dirigidos hacia la Ronda de las Estaciones, a través de la cual podrán circular para enlazar nuevamente con la avenida de Alfonso Molina.

en sentido salida de la ciudad, los vehículos serán dirigidos hacia la Ronda de las Estaciones, a través de la cual podrán circular para enlazar nuevamente con la avenida de Alfonso Molina. Entrada a la ciudad: en sentido entrada, los vehículos podrán acceder a través de la Ronda de Outeiro.

Durante las noches en las que se producirán las restricciones de tráfico, se llevarán a cabo los trabajos de izado y montaje del vano central de la pasarela y las rampas laterales.

La pasarela entre estaciones ha sido desmontada íntegramente para someterla a un proceso de renovación desde el mes de febrero y que culminará estos días. Una vez instalados los elementos de la nueva estructura, se realizarán los trabajos finales para poder abrirla en las próximas semanas, retirando también el paso provisional situado en paralelo, que daba servicio durante el proceso de mejora del paso original.