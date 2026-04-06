Aparece el cuerpo sin vida de un hombre en el puerto de A Coruña

El cuerpo sin vida de un hombre de nacionalidad extranjera ha aparecido esta mañana en el puerto de A Coruña. El hallazgo, según informa el 112, se produjo en el entorno del Real Club Náutico, junto al Parrote y frente a la Marina.

Los servicios de emergencia alertaron al 112 Galicia cuando pasaban unos minutos de las 05:30 horas, que a su vez movilizó hasta el lugar a la Guardia Civil, Policía Nacional, bomberos de A Coruña y a la Autoridad Portuaria.

Los bomberos fueron quienes rescataron del agua el cuerpo del hombre, en un operativo que se extendió cerca de dos horas.

Ahora la Policía Nacional lidera una investigación para esclarecer los hechos. Fuentes cercanas al caso apuntan a que la causa de la muerte fue probablemente accidental.