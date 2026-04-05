Investigados tres vecinos de A Coruña como presuntos autores de hurto en naves de Ponteceso

La Guardia Civil investiga a tres vecinos, dos mujeres y un hombre, de A Coruña como presuntos autores de un delito de hurto de tubos de acero inoxidable del exterior de dos naves de Ponteceso, valorados en 11.830 euros.

Tal y como ha trasladado la Guardia Civil en una nota de prensa recogida por Europa Press, los hechos ocurrieron a raíz de la denuncia interpuesta por el perjudicado, quien comunicó que entre el día 25 de marzo de 2025 y el día 19 de enero de 2026, le robaron tubos de acero inoxidable del exterior de dos naves que la empresa tiene en el polígono industrial de Ponteceso.

A partir de la denuncia, la Guardia Civil inició una investigación para constatar la veracidad de los hechos e identificar al responsable o responsables en su caso. De esta forma, los agentes lograron identificar a los presuntos responsables del hurto, resultando ser tres vecinos de A Coruña, dos de ellos conocidos de las fuerzas de seguridad por diversos actos ilícitos.

Finalmente, la Guardia Civil procedió a la investigación de estas tres personas como presuntas autoras de un delito de hurto.