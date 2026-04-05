Un incendio en A Coruña confina temporalmente a los vecinos de un edificio junto a la plaza de Ourense

Un incendio en A Coruña junto a la plaza de Ourense Quincemil

Los vecinos de un edificio de la calle Fontán de A Coruña, entre la plaza de Galicia y la plaza de Ourense, han tenido que permanecer confinados de manera temporal en sus casas esta mañana debido a un incendio localizado en el cuadro eléctrico.

El fuego se declaró en la entrada del edificio sobre las 09:15 horas, cuando una persona dio aviso al 112 Galicia solicitando ayuda e indicando que salía mucho humo del propio portal.

Según los propios bomberos, el origen estuvo en una fuga de agua que llegó al cuadro eléctrico, provocando así una chispa y el posterior incendio.

Hasta el lugar se desplazaron dos ambulancias de Urxencias Sanitarias, que atendieron a dos mujeres por inhalación de humo, una de las cuales necesitaba oxigenoterapia, además de la Policía Local, Protección Civil y los bomberos de la ciudad.

Estos acudieron con un vehículo y una autoescalera y casi dos horas después de la declaración del incendio continuaban con las labores de ventilación, con el incendio ya controlado. Por precaución, los bomberos recomendaron a los vecinos que no saliesen de sus casas.

Por su parte, la Policía Local cerró temporalmente la calle, aunque la circulación quedó restablecida pasadas las 11:30 horas.