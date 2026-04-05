Un grupo de jóvenes provoca varios destrozos en la avenida de Finisterre de A Coruña

Coche de la Policía Nacional en la madrugada del domingo en la avenida de Finisterre. Quincemil

Una veintena de chicos jóvenes protagonizaron en la pasada madrugada varios incidentes en la avenida de Finisterre de A Coruña a la altura de Los Puentes y el parque de Santa Margarita. Eran pasadas las 0:30 horas cuando estos chicos se dirigían al centro de la ciudad pateando y golpeando algunas papeleras y contenedores que encontraban a su paso, así como retrovisores de los coches ahí aparcados.

Entonando cánticos deportivistas —ayer por la tarde el Dépor recibió en Riazor al Málaga—, los jóvenes continuaron su camino profiriendo gritos que despertaron a los vecinos.

Minutos después, sobre las 0:45 horas, llegaron al lugar al menos dos coches de la Policía Nacional y también algunos furgones, interceptando al grupo a la altura de las calles Pérez Cepeda y Ciudad de Lugo.

En este punto, un vehículo policial les cortó el paso y los agentes comenzaron a perseguir a los chicos, algunos de ellos menores de edad, que se dispersaron por las calles adyacentes.

Los policías lograron identificar a algunos de los implicados, sin que fuera necesario finalmente llevar a cabo ninguna detención.

Agresión en el entorno de Palexco y pelea en la ronda de Outeiro

Además, ayer por la noche tuvo lugar una agresión en el entorno de Palexco. A la entrada de una de las discotecas de esta zona un joven pegó un puñetazo a una chica. Hasta el lugar se desplazaron varios coches de la Policía Nacional, que acudieron al lugar tras recibir el aviso. Allí constataron que ninguna persona había resultado herida de gravedad y no se llegó a producir ninguna detención.

🚓 A CORUÑA

Gravan unha pelexa a primeira hora da mañá na ronda de Outeiro con Avenida Finisterre

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Por otra parte, a primera hora de esta mañana, dos personas protagonizaron una pelea en el cruce entre la ronda de Outeiro y la avenida de Finisterre, cerca de una cafetería donde hace unos meses ya se produjo un enfrentamiento entre dos personas.