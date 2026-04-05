A Coruña cierra la Semana Santa con un domingo soleado antes del regreso de la lluvia

A Coruña ha disfrutado de una Semana Santa protagonizada por el sol que también este domingo brillará poniendo el broche final antes del regreso de las lluvias. La jornada de hoy solamente se verá interrumpida por alguna nube ocasional, con mayor presencia de nubes altas hacia la noche, pero sin precipitaciones.

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso, quedando entre los 8 grados de mínima y los 17 grados de máxima, lo que permitirá disfrutar esta mañana de las últimas procesiones y paseos por la ciudad a lo largo de la jornada.

Será la antesala a un lunes que se prevé de tormenta. Para mañana, de acuerdo con MeteoGalicia, se esperan máximas de 27 grados pero, lejos de ser un día veraniego, habrá que volver a sacar los paraguas. El día comenzará entre nubes y claros para dar paso a la lluvia hacia las 17:00 horas.

Los chubascos darán una pequeña tregua pero regresarán por la noche, anticipando una semana en la que previsiblemente lloverá todos los días.